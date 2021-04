Sony e Firewalk Studios preparam novo e misterioso jogo multijogador

A Sony e os Firewalk Studios anunciaram no final desta semana, os seus planos para desenvolverem um novo jogo multiplayer com uma história original e que “que procura criar momentos memoráveis para os jogadores“.

Ainda se sabe pouco sobre esse título, mas, venham ver o que ambas as companhias revelaram.

Preparem-se que começa a surgir no horizonte a promessa de mais um fantástico jogo multiplayer. Isto, pois a Sony e a Firewalk Studios (composta por elementos que trabalharam na Bungie, em Destiny), revelaram recentemente uma parceria cujo fruto será um novo jogo multijogador original que procura criar momentos memoráveis para os jogadores.

Os Firewalk Studios foram fundados em 2018, com sede em Seattle, conta com uma equipa experiente na criação de videojogos de valor, como o de Ryan Ellis, antigo Diretor Criativo de Destiny, ou Elena Siegman, produtora de jogos como o Guitar Hero II ou Bioshock Infinite e outros elementos que trabalharam em projetos como Mass Effect ou Apex Legends.

A equipa dos Firewalk tem um lema que representa a forma, não só como a empresa foi criada mas também a forma como pensa a criação dos seus jogos, “Build a great team, build a great game” ou em português, “Cria uma grande equipa, cria um grande jogo“. Trata-se de uma promessa das intenções dos Firewalk Studios, pelo que poderá estar, em perspetiva, um grande jogo a caminho…

O que se poderá esperar? Um shooter? Um Party Game? Um jogo de corridas? Sendo um título multiplayer (não tendo sido especificado se coop ou competitivo), creio que fará mais sentido, e dada a experiência dos elementos da Firewalk Studios, ser um shooter. No entanto, não se sabe ainda nada sobre o jogo, pelo que pode vir a caminho uma surpresa.

Nas palavras da Firewalk

Esta parceria entre a PlayStation e o Firewalk Studios é, de acordo com Tony Hsu, Diretor do estúdio, “uma oportunidade para criar novos mundos e momentos inspiradores e incríveis para todos os jogadores”.

“Atualmente já estamos a trabalhar arduamente no desenvolvimento deste novo título e já nos divertimos muito a jogá-lo em equipa. Na realidade, à medida que íamos crescendo ao longo deste último e desafiante ano, as nossas sessões diárias e online de teste permitiram-nos desfrutar de momentos de pura diversão e reforçar os nossos laços de amizade. O facto de nos podermos divertir juntos, apesar da distância física, fez com que nos sentíssemos mais unidos”, disse ainda Tony Hsu. E acrescentou: “O nosso objetivo é proporcionar aos jogadores essa mesma sensação de felicidade, pelo que estamos ansiosos por partilhar o nosso trabalho quando chegar a hora”, comentou.

Para já, é o que há sobre esta parceria da Sony com os Firewalk Studios. Teremos de esperar mais algum tempo para ver as primeiras imagens do jogo que, pelos vistos já está em fase algo avançada do seu desenvolvimento.