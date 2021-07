Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Como ter várias saídas de som da minha TV LG?

Olá. Sigo-vos diariamente e já aprendi muito convosco. Tenho uma questão para a qual não encontro solução. O meu pai tem instalada uma tv LG modelo 43UM7600PLB na sala. Como sofre de surdez, é usual colocar o nível do som muito alto. Quando está sozinho usa uns auscultadores Bluetooth, mas se houver mais pessoas a partilhar a tv tal já não é possível, porque a tv só permite uma solução: ou som ambiente ou auscultadores (ligação direta ou Bluetooth). Parece-me que todas as tvs têm esta limitação! Já experimentei com um transmissor Bluetooth ligado a porta USB e não resultou. Nada reproduzia nos auscultadores. Conhecem alguma solução capaz de o meu pai ouvir a tv por Bluetooth e nós ambiente? Grata. Joana Belo

Resposta:

Joana,

De acordo com as nossas pesquisas, tudo indica que o sistema operativo da LG, o WebOS, permite fazer o que pretende. Infelizmente não tivemos oportunidade de testar, mas deixamos-lhe o passo a passo para que possa verificar se faz o que pretende.

Assim, deve fazer o seguinte:

certificar que os auscultadores estão emparelhados com a TV

no controlo remoto, pressionar o botão das opções (roda dentada) durante 5 segundos, para aceder às opções do som

selecionar Som > Saída de som > descer até Bluetooth e selecionar os auscultadores emparelhados

no menu de configuração de som, escolher a opção “Som bluetooth surround + colunas internas da TV”

clicar na lista de dispositivos bluetooth à direita e selecionar os auscultadores

feito

Dependendo da versão do sistema operativo da TV, é possível que o caminho ou os nomes para as opções não sejam exatamente estes, mas não deverá diferir muito.

[Respondido por Hugo Cura]

Samsung Galaxy A12 ou o Xiaomi Redmi Note 9s?

boa tarde gostaria de saber vossa opinião sobre o smartphone Samsung galaxy A12 em comparação com o Xiaomi redmi note 9s . meu pedido de opiniao sobre galaxy a12 é pelo o fato de o poder comprar através de pontos a um preço aproximado de 120€ e como é pra uma utilização normal e básica gostaria saber se vale a pena

ou se ha alguma alternativa que possa ser interessante ate 150€. grato com cumprimentos daniel camara

Resposta:

Daniel,

Comparando os 2 smartphones que refere, o Xiaomi Redmi Note 9s é superior em praticamente tudo.

Ainda que o tamanho de ecrã seja semelhante, a resolução é superior (1080×2400 contra 720×1600), o processador é superior (Snapdragon 720G 8nm contra Mediatek Helio P35 12nm), o tipo de memória interna (UFS 2.1 contra eMMC 5.1), o conjunto de câmaras, a capacidade de gravação de vídeo (4k@30fps + 1080p@30/60/120fps contra 1080p@30fps) e o suporte da normal Wi-Fi ac.

Digamos que estes modelos podem até ser considerados de gama diferente, sendo o Galaxy A12 de gama baixa, e o Redmi Note 9s já como um início de gama média.

Pelo valor de 150€, pode ficar certo que o Redmi Note 9s é uma das melhores opções. Há um outro que merece a pena ser considerado, que é o Realme 7, muito próximo em termos de especificações e preço, com a vantagem de ter um ecrã com taxa de atualização de 90 Hz.

Boas escolhas!

[Respondido por Hugo Cura]

iPhone 12 Pro ou uma máquina fotográfica?

Boa noite, estou com uma dúvida. Agradecia bastante se me pudessem ajudar. Estou indeciso entre um iPhone 12 Pro/Pro Max e uma máquina fotográfica que esteja no mesmo valor. A minha pergunta é se dentro do valor do iPhone referido, encontro uma máquina fotográfica melhor que o iPhone ? Com os melhores cumprimentos Pedro Caetano

Resposta:

Pedro,

Esta resposta dependerá sempre do que quiser fazer com o seu smartphone e/ou com a máquina fotográfica.

De qualquer modo, e numa resposta genérica, o que faz com a câmara fotográfica conseguirá fazer com o iPhone 12 Pro/Pro Max.

A Apple tem apostado no campo da fotografia e atualmente tem uma das melhores propostas no mercado dos smartphones.

Há vários exemplos de fotógrafos profissionais que optaram por smartphones e em especial o iPhone, simplificando tudo.

Assim, e respondendo à sua questão, o iPhone 12 Pro/Pro MAx conseguirá dar-lhe o que uma máquina fotográfica oferece.

[Respondido por Pedro Simões]

Posso ter o certificado digital da covid 19 na app id.gov.pt?

Olá, Além do cartão de cidadão e da carta de condução, é possível ter disponível o certificado digital de vacinação covid 19 na app id.gov.pt? Obrigado. Honorato

Resposta:

Caro Honorato,

Ainda não é possível ter o certificado digital de vacinação Covid na app id.gov.pt. Atualmente, é possível ter digitalmente os seguintes documentos:

Cartão de Cidadão

Carta de Condução

Cartão da ADSE

Identificação digital da Defesa.

No entanto, é muito natural que tal aconteça em breve, já que se trata de um documento emitido por uma entidade do estado e que tem grande importância atualmente. Resta aguardar.

[Respondido por Hugo Cura]

Que smartwatch escolho para receber chamadas?

Boa tarde, procuro um smartwatch que atenda chamadas, mas não quero da marca Apple ou Samsung. Será que pode ajudar-me? Isabel Abreu

Resposta:

Isabel,

Uma vez que deixa de fora a Apple e a Samsung, limita um pouco as possibilidades que existem e que pode optar.

Ainda assim, existe uma solução que pode optar e que fará o que pretende, ao mesmo tempo que fica bem servida.

Falamos das propostas que a Huawei tem no mercado no campo dos smartphones. Atualmente a marca tem novas propostas que deverá ponderar.

Em primeiro lugar, poderá optar pelo Huawei Watch 3 , que com o eSIM dispensa o smartphone e pode receber e fazer chamadas diretamente.

Como segunda opção, tem o Huawei GT 2 , que não tendo SIM, pode ainda assim receber chamadas, dependendo da ligação Bluetooth ao smartphone.

Estas opções podem ser encontradas na loja online da Huawei, fazendo a compra diretamente no site.

[Respondido por Pedro Simões]

Que erro é este que tenho no Windows com o Insiders?

Bom dia, estou com um problema no windows insider e não sei como poderei resolver Já tenho conta registada no windows insiders e neste pc ia para ativar essa parte clicando na “introdução” e aparece esta mensagem de erro. Alguém sabe como resolver isto? Conseguem-me ajudar a resolver isto, por favor? Gonçalo Costa

Resposta:

Gonçalo,

A mensagem apresentada não parece associada a problemas com a sua conta. Do que sabemos é possível ter vários PCs no programa Insiders.

Essa mensagem mostra que há problemas em contactar os serviços da Microsoft, algo que pode estar associado a problemas temporários.

O que recomendamos é que vá insistindo no processo até que consiga registar o PC no programa Insiders.

Provavelmente vai receber de imediato o Windows 11, razão para que deverá estar a aderir ao Insiders.

[Respondido por Pedro Simões]

