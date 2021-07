Dica: Se não usa o Ok Google no Android Auto pode desligá-lo facilmente

Com o Android Auto já disponível em Portugal, muitos utilizadores podem finalmente usar este complemento para o seu carro. A integração é, como esperado, quase perfeita e dá ao utilizador a possibilidade de usar muitas das funcionalidades do smartphone.

Claro que para permitir usar esta funcionalidade, o ideal é recorrer ao assistente da Google, com o seu conhecido Ok Google. Como nem todos gostam de usar esta opção, a Google dá a possibilidade de o desligar. Descubra como o fazer.

O assistente da Google permite que controlemos um smartphone ou outro dispositivo apenas com a voz, dando os comandos que queremos de forma simples. É uma ajuda importante para quem se habitua a usar, mas que nem todos gostam de ter presente.

É precisamente este assistente que usamos no Android Auto, quando damos o comando Ok Google. Assim, e quem não o quer usar, pode simplesmente desligá-lo, mantendo sempre as funcionalidades do Android Auto, ainda que controlado de forma manual.

Para aceder às opções do Android Auto, devem abrir primeiro as definições do Android. Aqui, e na caixa de pesquisa disponível, devem escrever Android Auto, para aceder depois à opção que for apresentada no ecrã. É esta a forma mais simples.

Na área associada ao Android Auto vão agora ter todas as opções disponíveis para configurar este elemento. Encontram a meio a opção Deteção de “Ok Google”, que devem abrir para aceder às opções que pretendem alterar.

É então nesta área que vão poder desativar a opção que trata da deteção do Ok Google. A segunda opção, chamada Enquanto conduz, deverá ser desligada para que o Android Auto não detete a sua voz. Caso altere a primeira opção vai desativar por completo esta função no smartphone.

Apesar de ser uma opção quase essencial, nem todos querem este assistente a ouvir tudo o que é dito. O Ok Google é assim desligado e tudo fica tudo entregue ao utilizador, que assim tem de aceder às funções de forma manual.