Na sequência da saída do Reino Unido da União Europeia, há muita coisa que vai mudar. Desde a passada quinta-feira que os europeus residentes no Reino Unido, onde se incluem também os portugueses, deixam de poder usar o Cartão de Cidadão ou passaporte.

A prova de estatuto e direitos tem de ser feita com um certificado digital. Cartão de cidadão e passaporte já não servem para residir no Reino Unido.

O novo documento de imigração é inteiramente digital. Até à passada quarta-feira, fim do prazo para inscrição no Sistema de Registo de cidadãos da União Europeia [EU Settlement Scheme, EUSS], eram aceites os respetivos documentos de identificação nacionais para comprovar o direito a trabalhar, estudar ou receber apoios sociais.

A partir de agora é necessário o comprovativo do estatuto de imigração feito através do portal do Governo britânico (gov.uk).

O Governo britânico argumentou desde o início que um comprovativo de residência digital evita problemas como o extravio, falsificação ou deterioração ao longo do tempo.

Um estudo académico do grupo UK in a Changing Europe publicado recentemente alertou para as dificuldades e riscos que o processo eletrónico representa para infoexcluídos, sejam idosos, sem abrigo ou outro tipo de pessoas vulneráveis.

O EUSS foi aberto na sequência da saída do Reino Unido da União Europeia para garantir o estatuto de residência a cidadãos dos países a UE, da Islândia, Suíça, Noruega e Liechtenstein e respetivos familiares próximos de países terceiros.