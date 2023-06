Altice Labs mostrou rede a 25 Gbps a funcionar…mas há mais

Realizou-se ontem na Altice Labs, em Aveiro, um evento com o mote "Inovação de Portugal para o Mundo". Neste sétimo aniversário, foram várias as demonstrações de tecnologias e projetos revelados. Já pensou ter em sua casa uma largura de banda de 25 Gbps para acesso à Internet... em breve pode ser realidade.

Tecnologias e projetos apresentados pela Altice Labs

A Altice Labs, centro de inovação de inquestionável destaque no cenário das telecomunicações, apresentou, no seu 7º aniversário, um importante contributo para a criação de tecnologias de comunicação seguras, inovadoras, eficientes e sustentáveis, dando prova da forma como tem vindo a evoluir soluções e dispositivos de forma alinhada com o estado da arte no domínio das redes e conetividade.

#1 - 25G-PON

Uma das demonstrações realizadas foi a tecnologia 25G-PON em coexistência com as tradicionais GPON e XGS-PON, através de injeção de tráfego e medição de débitos, sobre a rede real de fibra ótica da MEO. Atualmente o máximo é 10Gbps e esta foi a primeira demonstração de um serviço de 25Gbps ligado à rede pública.

#2 - Wi-Fi 7

Sim, a Altice Labs já fez uma demonstração de nova geração de tecnologia WiFi - WiFi 7. Trata-se da futura norma disruptiva de WiFi, que funciona transversalmente nas três bandas (2,4 GHz, 5 GHz, e 6 GHz) para utilizar por completo os recursos do espectro disponível.

#3 - Connected Home

Casa Conectada é uma solução para casas inteligentes desenvolvida pela Altice Labs, suportada em tecnologias cloud native e enriquecida com uma aplicação móvel multiplataforma, que permite controlar toda a tecnologia das nossas casas, tornando os nossos lares mais inteligentes, mais fáceis de controlar e menos fragmentados em termos de tecnologias.

#4 - Private 5G Industrial Applications

Um veículo de transporte aéreo UAV/Drone interage com um veículo autónomo de transporte terrestre simulando a entrega de um equipamento crítico num ambiente industrial.

Ambos os veículos transmitem vídeo em tempo real utilizando a rede 5G da Altice Labs. Esta demonstração é fruto de uma parceria com a Youship e BeyondVision. Demonstração da solução de rede 5G Stand Alone Indoor e Outdoor da Altice Labs vocacionada para comunicações de alta fiabilidade em cenários industriais e portuários.

#5 - Projetos NEXUS

Explora o 5G na vertente dos Portos de mar, em particular no Porto de Sines, na qual existem várias entidades portuárias, permitindo catalisar novos modelos de negócio e possíveis cadeias de valor.

# 6 - Invisible 5G

Em parceria com o Instituto Politécnico de Leiria e o ISEL (Instituto Superior de Engenharia de Lisboa), viabiliza uma solução inovadora de implementação de small-cells em cenários urbanos (postes públicos), para garantir a cobertura e serviços futuros de 5G, integrada discretamente e harmoniosamente em mobiliário urbano.

#7 - BOTSchool Next Generation AI

Nesta demonstração foi apresentada a BOTSchool Next Generation AI. Esta evolução traz a integração de novos modelos de linguagem e de inteligência artificial capazes de simplificar a interação entre humanos e máquinas bem como aumentar o nível de automação, desde as tarefas mais simples aos cenários mais complexos.

Outra vertente da evolução é a capacidade de retirar informação de forma automática das interações/conversações com o cliente, permitindo fundamentar as decisões de negócio e melhorar a experiência do cliente.

#8 - ARISE (Autonomous Recursive Intelligent System)

Foi feita uma demonstração de uma aplicação que permite encontrar “root causes” de alarmes de rede de telecomunicações, de forma autónoma e sem necessidade de qualquer outra informação adicional para além dos eventos de alarme em si, recorrendo a técnicas de Inteligência artificial e Machine Learning.

#9 - Realidade Virtual no Ensino da Medicina

Nesta demonstração, em parceria com a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, foi possível visualizar uma tecnologia emergente que está a ser implementada no ensino médico pré-graduado daquela Faculdade. Esta nova modalidade de ensino ajuda a determinar o nível de competência na execução de alguns procedimentos cirúrgicos (em ambiente simulado/imersivo) antes de os mesmos serem realizados em doentes reais.

Trata-se de uma nova modalidade de ensino imersiva capaz de aumentar a retenção de conhecimento e melhorar a razoabilidade clínica dos futuros médicos, pelo recurso a óculos de realidade virtual.

#10 - Comunicações Quânticas

Nesta apresentação foi possível compreender o potencial futuro da tecnologia quântica nas comunicações seguras. A Altice Labs encontra-se envolvida atualmente em dois projetos internacionais nesta área – PTQCI (Portuguese Quantum Communication Infrastructure) e DISCRETION –, sendo possível compreender como a computação quântica pode ser um desafio para a criptografia atual.

#11 - Comunicações 6G

Tal como na tecnologia 5G, a Altice Labs iniciou os primeiros projetos de R&D do 6G no final de 2014. Perspetivando a evolução nestes domínios, apresentaremos os trabalhos da Altice Labs na área da tecnologia 6G e os importantes desenvolvimentos desta futura geração de comunicações. A Altice Labs integra também o consórcio do Programa Horizon Europe IMAGINE Beyond 5G, que trabalha já nas futuras áreas de aplicação do 6G.

#12 - Comunicações Satélite (5G Nanosatellite)

A Altice Labs está também a desenvolver trabalho na área das comunicações espaciais, uma das áreas com maior potencial para o futuro das comunicações.

Uma das aplicações mais promissoras é a integração de redes não terrestres 5G (NTN – non terrestrial networks), cujos benefícios (elevada largura de banda, baixa latência e continuidade do serviço) permitem explorar novas oportunidades de negócio.

O que a Altice Labs se propõe fazer é inovar mais uma vez e desenvolver uma tecnologia que consiste em ter uma espécie de terminal 5G/6G no nanosatélite e que comunica com uma estação base da rede celular (gNB – g node B) equipada com tecnologia Altice Labs, entrando assim na rede 5G/6G terrestre.

Para o efeito, a Altice Labs está a constituir um consórcio para candidatar à Agência Espacial Europeia um projeto nesta área com o IST e a Universidade do Luxemburgo.

#13 - Plataforma Live!Urban

Plataforma agregadora de sistemas de gestão urbana baseados em dados estáticos e IoT, alimentada por múltiplos domínios e fontes típicas do ambiente urbano. Nesta plataforma é possível aceder aos dados de diversos serviços da cidade (energia, gestão de resíduos, águas, ambiente, etc.) bem como atuar sobre algum destes serviços.

#14 - Plataforma Live!Green

Nesta demonstração foi possível visualizar uma plataforma de dados e analítica aplicada no domínio agrotech, mais concretamente aplicados nos domínios da produção da banana da Madeira e da uva para produção de vinho.