E Porque Hoje é Sexta

Numa conferência de coisas estava o azeite a dissertar e disse:

- Eu sou o mais importante e para provar, se me partirem dou um ano de Azar.

Ao que o Espelho respondeu:

- Eu ainda sou mais importante, pois se me partirem eu dou 7 anos de Azar.

Bem lá no fundo ouviu-se uma gargalhada, era o preservativo.