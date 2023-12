GNR dá receita para acabar com o gelo no vidro do carro

O inverno só começa oficialmente na próxima sesta-feira (22 de dezembro), mas o "forte" frio já se faz sentir no nosso país. Em territórios mais a norte e centro do país, por estes dias é normal acordar com uma boa camada de geada. A GNR publicou recentemente uma receita para acabar com o gelo no vidro do carro.

GNR: Limpe o gelo com água e vinagre...

A GNR partilhou recentemente uma receita caseira para acabar com o gelo no para-brisas do carro. Além disso, as autoridades alertam para o que nunca devem fazer durante a remoção.

O vídeo, divulgado nas redes sociais, começa com o alerta: “Nunca inicie uma viagem com o para-brisas com gelo”. Segundo refere a GNR, o gelo no vidro reduz a visibilidade durante a condução.

Para ajudar a limpar o gelo de forma infalível, a GNR deixa a receita de um spray descongelante caseiro: para três partes de água, uma de vinagre ou, em alternativa, para duas partes de água, uma de álcool.

Com esta mistura, que deve estar num recipiente, deve pulverizar o vidro do carro. Pode optar também por raspar o gelo do para-brisas com um cartão de plástico.

A GNR alerta, no entanto, que nunca deve colocar álcool ou vinagre no depósito de água do limpa para-brisas.