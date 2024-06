Este site vai revolucionar a organização das suas viagens!

Se costuma organizar as suas viagens, saberá a dor de cabeça que o roteiro pode dar, implicando escolher os pontos-chave a visitar, perceber onde fica cada um deles e definir o melhor trajeto, por forma a não "andar às voltas". A sua rotina de preparação de viagem ver-se-á verdadeiramente otimizada com esta ferramenta que temos para lhe mostrar.

O Google Maps é um importante aliado dos viajantes, nas várias etapas da viagem, desde o planeamento à efetiva aventura.

Embora seja particularmente útil aquando da organização, por oferecer uma visão muito detalhada dos sítios que vamos conhecer, das ruas e das distâncias, na hora de montar um roteiro a plataforma pode ser insuficiente.

Assim sendo, convidamo-lo a conhecer a My Maps. Por via deste site, o utilizador pode criar roteiros verdadeiramente completos, nomeando os seus mapas, definindo os pontos que pretende visitar e organizando-os por distância e conveniência. Esta plataforma está associada à sua conta da Google e complementa a oferta do Maps.

Depois de clicar em CRIAR UM NOVO MAPA, deve definir o seu nome, como "Férias 2024", e, caso seja pertinente, uma descrição. À medida que for criando o roteiro, pode adicionar camadas e geri-las - estas podem servir, por exemplo, para dividir o planeamento por dias ou por cidades -, estando a organização nas suas mãos.

Para definir os pontos de interesse, basta pesquisá-los na barra de pesquisa e Adicionar marcador. Neste caso, para demonstração, criámos um roteiro para uma viagem ao Porto e definimos os vários pontos-chave (marcados a amarelo).

Conforme é visível na imagem abaixo, esta perceção permite ver, de forma mais clara, onde fica cada sítio e, com base nisso, organizar a ordem para o roteiro.

No My Maps, é possível calcular as distâncias entre os pontos que forem definidos, pelo que é possível ajustar ao que for mais conveniente.

Todos os mapas criados ficam guardados na conta Google e podem ser, além disso, partilhados com outros utilizadores.

O My Maps pode ser verdadeiramente útil, aquando da organização de uma viagem. Afinal, compila os pontos de interesse, permite organizá-los por distância e pode, de facto, otimizar todo o processo.

A sua utilização, em viagem, pode tornar a aventura mais produtiva, uma vez que a plataforma funciona como um documento ilustrado, de fácil acesso e disponível para várias pessoas. Mais, qualquer mudança que seja necessária pode ser feita de forma simples, com um ajuste rápido.

