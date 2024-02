Inquérito: metade dos proprietários de elétricos possui um modelo térmico de backup

Alguns governos e fabricantes pretendem rechear as estradas de carros elétricos, deixando os combustíveis fósseis para trás. Apesar de terem um carro movido a bateria, os proprietários deste inquérito têm um com motor de combustão interna de backup.

De acordo com um inquérito recente realizado com 2800 proprietários de veículos elétricos em regime de leasing, no Reino Unido, cerca de metade (51%) possui outro carro com motor de combustão interna. Além disso, apenas 18% dos inquiridos realizam viagens de mais de 97 km com os seus veículos elétricos, o que mostra que muitos condutores ainda não confiam na tecnologia para todas as suas viagens.

Dos inquiridos que dizem ter outro carro movido a combustíveis fósseis, 73% não planeiam desfazer-se do modelo térmico. Aliás, alegam preferi-lo para viagens mais longas. De entre as razões que explicam isto destaca-se (expectavelmente) a ansiedade relativamente à autonomia, bem como a baixa fiabilidade da infraestrutura pública de carregamento.

Sabemos que os veículos elétricos são o futuro da mobilidade, por isso esperamos que mais trabalho seja feito para proporcionar certeza, começando com o governo a confirmar o seu compromisso de emissões líquidas zero com medidas que ajudem os condutores a fazer a transição, e investimentos adicionais na nossa infraestrutura de carregamento, para ter a oportunidade de acompanhar as necessidades dos consumidores.

Disse Tim Buchan, CEO da Zenith, a empresa de leasing que realizou o inquérito, explicando que o fracasso das autoridades em atingir os objetivos de implantação de pontos de carregamento ultrarrápidos e a desinformação geral dos cidadãos potencializam uma maior desconfiança relativamente à tecnologia.

O inquérito mostra, também, que as famílias optam cada vez mais por modelos elétricos mais adequados para viajar. Contudo, ainda faltam alternativas económicas que ajudem a impulsionar a procura.

As fabricantes de automóveis europeias estão a travar a adoção de veículos elétricos pelo mercado em massa por não disponibilizarem modelos acessíveis aos consumidores de forma mais rápida e em massa. O foco desproporcional das fabricantes em grandes SUVs e modelos premium significa que temos poucos carros para o mercado das massas e preços muito altos.

Partilhou Anna Krajinska, gerente de emissões de veículos da Transport & Environment, recentemente.