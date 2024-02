Odysseus: meio século depois, EUA aterram uma nave na Lua

Em dezembro de 1972, durante a missão Apollo 17, os EUA fizeram a última aterragem na Lua. Depois desse dia, os americanos nunca mais pousaram no solo do nosso satélite. Agora, 52 anos depois, a empresa norte-americana Intuitive Machines fez um pouso histórico na Lua. O módulo de aterragem Odysseus, lançado no início deste mês, marcou uma nova era.

A empresa norte-americana Intuitive Machines fez hoje uma aterragem histórica e importante na Lua. O módulo de aterragem Odysseus alunou na superfície da Lua, marcando a primeira aterragem lunar dos EUA desde a Apollo 17 em 1972 e a primeira aterragem na Lua por uma entidade comercial.

O módulo de aterragem Odysseus faz parte do programa CLPS (CommercialLunar Payload Services) da NASA, que prevê contratos com empresas para serviços lunares, e transporta uma série de instrumentos científicos da NASA.

A nave aterrou no pólo sul da Lua, que é uma zona de particular interesse científico, uma vez que alberga gelo de água e é a região onde a NASA planeia aterrar astronautas no âmbito do seu programa Artemis.

O sucesso da aterragem foi saudado pelo administrador da NASA, Bill Nelson, que afirmou num anúncio:

No oitavo dia de uma viagem de 400 milhões de quilómetros, uma viagem ao longo da grande ponte cósmica desde a plataforma de lançamento no Centro Espacial Kennedy até ao objetivo do polo sul da Lua, um módulo de aterragem comercial chamado Odysseus, impulsionado por uma empresa chamada Intuitive Machines, foi lançado num foguetão da SpaceX, transportando uma quantidade de instrumentos científicos da NASA e levando o sonho de uma nova aventura. Uma nova aventura na ciência, na inovação e na liderança americana no espaço. Bem, tudo isso foi a aterragem de uma vida.

Hoje, pela primeira vez em mais de meio século, os EUA regressaram à Lua

A cobertura da aterragem foi transmitida em direto pela Intuitive Machines, incluindo alguns minutos após a hora prevista para a aterragem, quando foi necessário algum tempo para estabelecer comunicações com o módulo de aterragem.

O módulo funciona de forma algo autónoma, pelo que a equipa de controlo em terra teve de esperar vários minutos até que as comunicações fossem estabelecidas para confirmar que a aterragem tinha sido bem sucedida.

Foram necessários alguns ajustes de última hora antes da tentativa de aterragem, uma vez que a nave espacial fez uma manobra de correção extra para elevar a órbita da nave espacial e realizou uma órbita adicional antes de iniciar a sequência de aterragem. Mas o cuidado extra valeu a pena, pois a aterragem foi bem sucedida e o módulo de aterragem pode agora começar as suas operações com as suas 12 cargas úteis.

Seis das cargas úteis a bordo são experiências da NASA e as outras seis são de outras empresas privadas. Prevê-se que a missão dure cerca de uma semana e que recolha dados do pólo sul lunar.