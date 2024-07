Astronautas vão deixar de usar fraldas e passam a beber a urina filtrada como água

No espaço, não se cria, nada se perde, tudo se transforma. Pelo menos assim parece ser o objetivo traçado pela NASA para os seus astronautas. A ideia não é nova, mas agora poderá estar mais perto de passar à realidade.

NASA recicla urina para gerar água

Os passeios espaciais são exigentes, demorados e extenuantes. Quando os astronautas embarcam naquilo a que se chama uma atividade extraveicular (EVA), não é para ver a Terra de uma perspetiva privilegiada, mas para realizar tarefas cuidadosamente ponderadas, como testes e reparações, que podem durar até oito horas. Portanto, se tiverem vontade de fazer as suas necessidades fisiológicas, vão ter de aguentar!

Como tal, não podendo interromper uma missão para ir ao WC, a NASA pensou num 2 em 1. Desde os anos 80, os astronautas nestas missões utilizam fraldas descartáveis, que não é cómodo e traz vários inconvenientes.

A procura de uma alternativa às fraldas

O Vestuário de Absorção Máxima (MAG) usado pelos astronautas foi concebido para garantir a contenção da urina, uma caraterística de segurança fundamental para os astronautas. No entanto, isto não significa que os utilizadores não possam estar expostos ao desconforto físico ou ao risco de irritação.

Um grupo de cientistas de várias instituições americanas está a propor que os astronautas bebam a sua própria urina purificada. Esta solução não só resolveria os inconvenientes das fraldas, como também aumentaria o abastecimento de água potável, que se limita a menos de um litro. Isto seria feito graças a um novo tipo de dispositivo.

Como explicado num artigo publicado na revista Frontiers in Space Technology, todo o sistema é montado no fato de atividade extraveicular. Quando os sensores detetam a urina, uma bomba de vácuo liga-se e aspira o líquido para um filtro com pouco mais de 39 centímetros de comprimento nas costas do astronauta.

O filtro transforma a urina em água potável que pode ser adicionada ao reservatório de hidratação do utilizador. No entanto, este não é apenas um conceito no papel. Os cientistas dizem ter provado que o dispositivo é efetivamente útil e pode cumprir os requisitos de segurança.

Um ponto importante é que, pelo menos até agora, o sistema não foi testado num cenário real. Sim, funciona em terra, mas será que funciona no espaço? Por enquanto, serão efetuados mais testes na Terra para preparar o caminho para futuros testes em fatos espaciais. Com o tempo, saberemos se isto se tornará uma realidade.

A NASA, note-se, também está a trabalhar nas suas próprias iniciativas para filtrar a urina e transformá-la em água potável. Uma experiência realizada no ano passado demonstrou que um sistema denominado Sistema de Controlo Ambiental e de Apoio à Vida era capaz de reciclar a urina dos testes em 98%.