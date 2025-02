Blue Origin leva Katy Perry ao espaço! 31.ª missão da New Shepard será 100% feminina

A estrela musical Katy Perry vai voar até ao espaço no foguetão New Shepard da Blue Origin, como parte de uma missão exclusivamente feminina. O anúncio foi feito, ontem, pela empresa espacial privada.

Segundo um comunicado da Blue Origin, este será o primeiro voo espacial só com mulheres desde a missão de Valentina Tereshkova, da União Soviética, em 1963.

A Katy Perry juntar-se-ão a noiva do proprietário da Blue Origin, Jeff Bezos, Lauren Sánchez, a apresentadora da CBS Gayle King, a antiga cientista de foguetões da NASA Aisha Bowe, a ativista dos direitos civis Amanda Nguyen, e a produtora de cinema Kerianne Flynn.

Se me tivessem dito que eu faria parte da primeira tripulação exclusivamente feminina no espaço, eu teria acreditado. Nada estava para lá da minha imaginação quando era criança.

Disse Katy Perry, numa declaração citada pela Newsweek.

Para já, não é conhecida a data do lançamento, mas a Blue Origin disse que aconteceria na primavera deste ano. Uma vez que Katy Perry tem uma tour agendada de 23 de abril a 11 de novembro, espera-se que a viagem tenha lugar antes disso.

A Blue Origin atribuiu a Lauren Sánchez o mérito de ter organizado a missão. No comunicado de imprensa, esta afirma que se sente "honrada por liderar uma equipa de exploradoras numa missão que irá desafiar as suas perspetivas da Terra, capacitá-las para partilharem as suas próprias histórias e criar um impacto duradouro que irá inspirar as gerações vindouras".

Segundo a Blue Origin, uma viagem no New Shepard dura normalmente cerca de 11 minutos. Além disso, é totalmente autónomo - o que significa que não há pilotos - e leva os passageiros para além da linha Karman, reconhecida internacionalmente como o limite do espaço.

A missão NS-31 será o 11.º voo espacial humano do foguetão New Shepard e o 31.º da sua história. Até à data, o programa já lançou 52 pessoas para o espaço.