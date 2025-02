E Porque Hoje é Sexta

Três homens estavam a beber no bar em Paris e a falar sobre o dia e a noite anterior. O primeiro conta:

– À noite fiz uma massagem na minha mulher com azeite de oliveira finíssimo, depois fizemos amor e fi-la gritar por 5 minutos seguidos.

Então o segundo diz:

– Eu, à noite fiz uma massagem em todo o corpo da minha mulher com um azeite especial afrodisíaco, depois fizemos amor e fi-la gritar por 15 minutos seguidos.

O terceiro se gaba:

– Isso não é nada, à noite fiz massagem na minha mulher com uma manteiga especial, acariciei todo o seu corpo com a manteiga, depois fizemos amor e fi-la gritar por 6 horas seguidas.

Os outros dois, assustados, perguntam:

– Seis horas?! O que fez para sua mulher gritar por seis horas seguidas??

– Limpei as mãos nas cortinas…