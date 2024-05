Engenheiros criam fato que transforma urina e suor em água potável

O canal do YouTube Hacksmith Industries conseguiu criar um fato funcional inspirado no universo de ficção científica "Dune". Através da combinação de peças de computador e equipamento de proteção individual (EPI) de saúde e segurança, o seu fato produziu água potável a partir do suor, da respiração e da urina do utilizador.

No epic de 1965 de Frank Herbert, os "stillsuits" são um equipamento de sobrevivência essencial para os habitantes do planeta deserto fictício de Arrakis. De acordo com a história, estes fatos podem reciclar a maior parte da humidade do corpo do utilizador para que este possa sobreviver ao ambiente hostil.

Consiste num fato elegante que envolve o corpo, com uma máscara ou tubo que cobre a boca e o nariz do utilizador. Nas adaptações mais recentes, este incluiu um tubo icónico que se insere nas narinas.

No entanto, embora fictício, a equipa da Hacksmith Industries pensou em tentar fazer um protótipo funcional. Surpreendentemente, conseguiram fazer com que o conceito funcionasse.

Este fato é feito de peças comuns

Embora o protótipo não seja tão "fixe" como os apresentados nas adaptações cinematográficas do romance, conseguiu funcionar como pretendido. No entanto, com um pouco menos de eficiência.

A equipa conseguiu esta proeza combinando um fato de Tyvek com um fato de Dune pronto a usar, para uma estética muito necessária. O stillsuit consiste num refrigerador termoelétrico que condensa o vapor de água do ar no interior do fato. Isto é feito através de uma abordagem completamente diferente dos compressores que conhecemos nos nossos frigoríficos ou aparelhos de ar condicionado.

Estes dispositivos foram concebidos para arrefecer computadores e outros aparelhos eletrónicos, fazendo passar uma carga eléctrica por dois tipos diferentes de metal. Quando em funcionamento, um lado do dispositivo aquece e o outro arrefece.

Quando testado na bancada de trabalho, foi capaz de condensar gotículas de água do ar com relativa rapidez. A equipa integrou este dispositivo no fato, expondo o lado "frio" no interior do fato e o lado "quente" no exterior.

E funciona mesmo!

Para a respiração do utilizador, um respirador estava equipado com um tubo de plástico que passava o ar expirado pelo mesmo refrigerador termoelétrico com o mesmo objetivo. Neste sentido, funcionava como um desumidificador invertido. A equipa criou então uma forma de recolher o líquido para uma bexiga dentro do fato. Isto foi combinado com um filtro de água comprado numa loja de artigos desportivos local.

Esta combinação permitiu que a água fosse recolhida, filtrada e depois bebida pelo utilizador. Foi um feito impressionante, especialmente porque o fato demorou menos de um dia a ser montado. Quando lhe perguntaram qual o sabor da água, Sherk, a cobaia, respondeu que era "quente". "A água reciclada sabe, bem, exatamente como a água!"

Podemos dar à equipa das Hacksmith Industries um aplauso.

