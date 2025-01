Beber chá ou café todos os dias pode reduzir o risco de cancro na boca e na garganta

De acordo com um novo estudo, beber café ao longo do dia pode oferecer uma camada extra de proteção contra cancros comuns que afetam a boca, garganta e laringe.

Café pode reduzir até 17% o risco cancro

Investigadores nos Estados Unidos analisaram mais de 25.000 registos recolhidos de 14 estudos anteriores, avaliando coletivamente os hábitos alimentares de indivíduos diagnosticados com tumores na região da cabeça e pescoço.

Os resultados indicam que consumir mais de quatro chávenas de café com cafeína por dia pode reduzir em até 17% o risco de desenvolver cancros nesta área do corpo.

Para aqueles que não apreciam os efeitos estimulantes da cafeína ou preferem começar o dia com uma chávena de chá preto, há também boas notícias. Segundo uma análise do Consórcio Internacional de Epidemiologia do Cancro da Cabeça e Pescoço, o chá também pode desempenhar um papel na redução do risco.

A importância das bebidas quentes

O que ingerimos pode influenciar significativamente o desenvolvimento de mutações cancerígenas no percurso para o estômago e pulmões. O tabaco aumenta em 10 vezes o risco de carcinoma espinocelular na cabeça e pescoço, e o consumo de álcool diário também agrava significativamente este risco.

Por outro lado, bebidas quentes como o café e o chá contêm compostos com propriedades anticancerígenas e anti-inflamatórias que podem mitigar os efeitos de carcinogénios.

Os investigadores analisaram mais de 9500 casos de cancro da cabeça e pescoço e quase 16.000 indivíduos sem a doença. O objetivo era determinar com maior precisão o impacto do consumo de café e chá nos tecidos afetados.

Especificamente, aqueles que bebiam quatro ou mais chávenas de café com cafeína por dia apresentavam:

30% menos probabilidade de desenvolver cancro na cavidade oral;

22% menos probabilidade de cancro na garganta;

40% menos risco de cancro na parte inferior da garganta, com um consumo diário de 3 a 4 chávenas.

Mesmo o café descafeinado demonstrou benefícios, com uma redução de 25% no risco de cancro da cavidade oral. O consumo de chá foi associado a uma diminuição de 30% no risco de cancro na parte inferior da garganta. Contudo, consumir duas ou três chávenas adicionais pode inverter as probabilidades, aumentando em 38% o risco de cancro da laringe.

Apesar de existirem menos, ainda são problemáticos

Embora a incidência de cancros da cabeça e pescoço esteja a diminuir em países desenvolvidos, graças a vacinas contra o papilomavírus humano, em regiões com acesso limitado a cuidados de saúde, estes cancros ainda são um problema.

Anualmente, surgem cerca de 900.000 novos casos, com quase metade a resultar em morte. Sobreviventes enfrentam frequentemente deformidades que dificultam a comunicação e a ingestão de alimentos.

Embora já existisse investigação sobre os benefícios do consumo de café e chá na redução do risco de cancro, este estudo destaca os efeitos variáveis nas diferentes áreas afetadas, incluindo a observação de que mesmo o café descafeinado pode ter impacto positivo.

Salienta Yuan-Chin Amy Lee, investigadora e epidemiologista da Universidade de Utah.

