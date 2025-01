Casino Tycoon, vai um joguinho nas slots?

Eis mais um jogo que dispensa grandes introduções, dado que o nome indica praticamente tudo. Casino Tycoon é um simulador de gestão de um casino. Venham conhecê-lo melhor, agora que já tem uma demo disponível e tudo.

A equipa de desenvolvimento Stacked Games (responsáveis pelo thriller At Tony’s), encontra-se prestes a lançar a versão definitiva do seu jogo de estratégia e gestão, Casino Tycoon.

Como o nome indica, o jogo desafia o jogador a criar e gerir o seu próprio casino mas, sob uma perspectiva na primeira pessoa. Trata-se de uma forma original de o fazer mas, que pode funcionar perfeitamente bem.

Tal como todos deverão estar a pensar, grande parte do jogo passa por garantir que os jogadores se sintam confortáveis a esbanjar o seu dinheiro. Para tal, é necessário cativá-los e apetrechar o casino com as melhores e mais entusiasmantes máquinas e jogos de sorte ... ou azar.

Como na maior parte dos jogos deste género, o jogador vai começar pela base da pirâmide, ou seja, vai começar com pouco e terá de ir subindo os degraus do sucesso, com a evolução do seu casino.

Começando com uma pequena e modesta sala de jogos, o jogador vai ter a possibilidade de adquirir máquinas e outras atrações. À medida que o dinheiro comece a rolar, pode expandir as suas instalações tanto em área como em novas mesas de jogo e afins.

O staff também será contratado pelo jogador que poderá enveredar por contratar funcionários mais honestos ou então, verdadeiros vigaristas.

E por falar em vigarice, o jogador vai ter de adquirir slot machines claro, mas algures no processo de instalação pode alterar as suas probabilidades e os valores de jackpot. Probabilidades muito altas? O cassino vai perder dinheiro. Valores de Jackpot muito baixos? Os clientes vão jogar pouco tempo e perder o interesse. Há que saber encontrar o ponto de equilíbrio perfeito para maximizar o lucro.

Casino Tycoon ainda não foi lançado mas já tem uma demo disponível no Steam.