Possible One: Lunar Industries, à conquista da Lua

A Upstairs Games apresentou recentemente o desenvolvimento de Possible One: Lunar Industries, o seu próximo jogo de estratégia que decorre na Lua.

Possible One: Lunar Industries encontra-se ainda em desenvolvimento para PC e é um jogo que certamente, irá apaixonar todos os fãs de Simuladores de criação de cidades, impérios e afins. A ideia é bastante simples: colonizar a Lua.

Trata-se de um RTS (Real Time Strategy ou Estratégia em Tempo Real) que segundo a Upstairs Games será extremamente realista naquilo que é o seu core: criação e gestão de uma colónia lunar. O jogo vai desafiar os jogadores a liderar o desenvolvimento de uma colónia lunar com recurso a tecnologias comprovadas do mundo real, estabelecendo dessa forma, as bases das indústrias espaciais enquanto gerem tanto a sobrevivência da colónia como a sua produtividade.

O jogo apresenta grande foco em modelos estratégicos de construção e gestão de colónias lunares realistas, segundo a Upstairs Games. Possible One: Lunar Industries apresenta uma visão fundamentada da colonização lunar e da indústria espacial, desafiando os jogadores a construir uma colónia que seja autossustentável e lucrativa para um consórcio administrativo, sediado algures na Terra.

Tal como numa realidade possível, o jogador terá de escavar e extrair recursos e metais preciosos do subsolo lunar através de operações de mineração no sempre imprevisível terreno lunar, processando-os de seguida em produtos lucrativos que dessa forma, sustentarão o crescimento da colónia.

Os jogadores devem construir, planear e manter uma operação de mineração na Lua que seja capaz de sobreviver às duras condições do espaço sideral, estabelecendo assim, as bases para a conquista da Lua, com a expansão de estruturas e instalações, incluindo moradias, locais de trabalho, laboratórios e fábricas.

À medida que a colónia se desenvolve e se expande, será também possível (e necessário) desbloquear novas tecnologias e melhorias, cruciais para se lidar com os perigos e desafios da vida na Lua.

Serão muitos os desafios a enfrentar, desde a exposição às radiações solares, passando por um dia-a-dia num ambiente de baixa gravidade e culminando com os efeitos psicológicos do isolamento. Todos esses fatores (e muitos mais) influenciam a gestão e crescimento da colónia, sendo que adicionalmente existe ainda a necessidade de equilibrar as exigências operacionais imediatas com as realidades políticas e económicas do comércio espacial, à medida que a reputação da colónia se reconstrói na Terra.

Possible One: Lunar Industries será lançado no 2.º trimestre de 2026, para PC.