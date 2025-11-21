Tales of Berseria Remastered já tem data

A Bandai Namco anunciou recentemente a data oficial em que Tales of Berseria Remastered vai sair para o mercado. Venham saber aqui, quanto é que esta jornada emocional marcada por um grande sentimento de vingança vai ser lançado.

A Bandai Namco Entertainment Europe anunciou hoje Tales of Berseria Remastered, o terceiro título do Tales of Remastered Project. Esta jornada emocional marcada pela vingança chega a 27 de fevereiro de 2026 para a PlayStation 5, Xbox Series X, PC via Steam e Nintendo Switch.

Tales of Berseria Remastered é um dos títulos mais apreciados da série Tales of, que apresentou aos jogadores Velvet Crowe, uma mulher cuja vida desaba após uma traição devastadora. Nesta edição remasterizada, os jogadores voltam a explorar um mundo dividido entre emoção e razão, onde Velvet e os seus aliados enfrentam, sem hesitação, tudo e todos no seu caminho, num universo marcado por laços emocionais e traições. Velvet procura vingar o assassínio do irmão e precisa de definir o seu próprio destino.

Esta remasterização inclui melhorias de qualidade de vida, como ícones de destino, opção de alternância de encontros e acesso antecipado à grade shop, facilitando a experiência para novos jogadores neste clássico JRPG de ação. O videojogo inclui ainda conteúdos descarregáveis da versão original, com fatos de personagem, itens bónus e outros extras muito apreciados pela comunidade.

