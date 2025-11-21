ColorOS 16: compreendendo as necessidades do utilizador, OPPO eleva a experiência com IA

A OPPO não imagina a inteligência de um smartphone como um conjunto de funcionalidades, mas antes como uma harmonia, integrando-se de forma intuitiva no dia a dia dos utilizadores, conforme as suas necessidades. É por isso que o ColorOS é muito sobre complementar - melhorando - a experiência de cada um, recorrendo à Inteligência Artificial (IA).

Marca líder em inovação de dispositivos inteligentes a nível mundial, a OPPO acredita que a tecnologia tem um melhor propósito quando se torna uma extensão natural de quem a utiliza.

Por isso, desde o ColorOS 14 que a marca procura que a inteligência num smartphone compreenda as necessidades do utilizador e se integre de forma intuitiva nos seus pensamentos e no seu fluxo criativo.

Neste momento, com o ColorOS 16, é dado mais um passo significativo, oferecendo uma experiência inteligente mais intuitiva, fluída e fiável.

OPPO quer que os utilizadores deem vida à criatividade

Com o ColorOS 16, a OPPO entrega um conjunto completo de ferramentas de imagem com IA que têm a capacidade de transformar a edição complexa em algo simples.

No centro desta experiência está o AI Portrait Glow, concebido para melhorar retratos com pouca luz com apenas um toque. Graças à otimização avançada de tons de pele, consegue iluminação mais natural e equilibrada nas fotografias.

O AI Portrait Glow junta-se a um conjunto de ferramentas, nomeadamente:

Apagador IA, que remove objetos indesejados com um clique;

Remover Desfoque IA, que restaura a nitidez de motivos em movimento;

Remoção de Reflexos IA, que elimina reflexos para conseguir fotografias nítidas tiradas através de vidros;

Melhoria de Nitidez IA, que converte imagens de baixa resolução em imagens com uma qualidade UHD impressionante.

O editor de vídeo integrado foi, também, melhorado com o Master Cut, que oferece funções de corte, controlo de velocidade, integração de música, recorte, texto, filtros e ajustes manuais de contraste, brilho e saturação.

Prático e poderoso para uma eficiência mais inteligente

Segundo a OPPO, o ColorOS 16 vai muito além da criatividade, tendo sido desenvolvido a pensar no aumento da produtividade com ferramentas práticas de IA.

O Gravador IA foi totalmente renovado, permitindo que, durante uma gravação de áudio, este seja transcrito em tempo real, reconhecendo diferentes interlocutores e identificando cada um de forma clara.

No final, a ferramenta pode gerar automaticamente um título relevante e um resumo conciso. O utilizador pode ainda personalizar o resultado, escolhendo modelos adaptados às suas necessidades.

Mais, pode ser enviada a transcrição completa, apenas o resumo ou o áudio original. É como ter um assistente profissional no bolso.

Depois, o Escritor IA, um assistente inteligente de escrita, integrado a nível do sistema, que facilita a escrita em tudo no geral no dispositivo. Este está presente em aplicações como as Notas e, também, disponível em aplicações populares de terceiros, como o Instagram e o Facebook.

Ajuda nas tarefas do dia a dia, desde rever e resumir textos até criar legendas criativas para redes sociais ou escrever críticas a restaurantes. É capaz de estruturar ideias, criando automaticamente folhas de cálculo ou mapas mentais.

AI Mind Space: ter as ideias perfeitamente organizadas

Todos os dias vemos artigos, agendas, fotografias e mensagens, mas muitas vezes acabam dispersos por diferentes aplicações, tornando-se difíceis de encontrar quando mais precisamos.

Com o AI Mind Space, a OPPO criou um espaço onde os seus pensamentos se organizam de forma inteligente, bastando deslizar com três dedos para cima ou tocar no botão Snap Key dos modelos da OPPO Find X9 Series para guardar instantaneamente o que está no ecrã.

Mais do que guardar, o sistema organiza, agrupa conteúdos relacionados e transforma fragmentos dispersos numa coleção com uma boa curadoria.

Pode ir ainda mais longe: ao apontar a câmara para algo como um cartaz de um concerto, o AI Mind Space consegue digitalizar a informação diretamente pelo visor, sem precisar de tirar uma fotografia, detetando de imediato dados importantes, como a data e hora do evento, e sugere adicioná-los ao calendário.

Quando surgir uma ideia, uma frase ou um pensamento repentino, basta manter premido o botão Snap Key e falar naturalmente: as palavras serão guardadas e organizadas automaticamente.

AI Mind Space da OPPO em conjunto com o Gemini

Planear uma viagem devia ser algo entusiasmante, não uma fonte de stress. Contudo, entre marcar voos, escolher hotéis e decidir o que visitar, é fácil perder-se em separadores e notas.

Para desbloquear todo o potencial do AI Mind Space, a OPPO fez uma parceria com a Google, ligando a aplicação Mind Space ao Gemini.

Esta integração permite que o Gemini aceda ao conteúdo guardado no Mind Space e ajude os utilizadores a agir.

Por exemplo, um utilizador que esteja a planear uma viagem pode guardar artigos e notas no Mind Space e, depois, pedir ao Gemini que crie um itinerário detalhado com base nesse conteúdo, recebendo um plano totalmente personalizado.

Segundo a OPPO, com o ColorOS 16, a IA está integrada em toda a experiência do smartphone: na imagem, na produtividade e na assistência pessoal, transformando tarefas complexas em interações simples e intuitivas.

Citando a marca, esta é a sua visão para a IA: "integrada, prática, personalizada e sempre concebida para melhorar o dia a dia dos utilizadores".