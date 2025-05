OpenAI planeia um “Iniciar sessão com o ChatGPT”

A OpenAI, a entidade por detrás do popular ChatGPT, está a analisar a possibilidade de permitir que os utilizadores iniciem sessão em aplicações de terceiros utilizando as suas credenciais do ChatGPT. A empresa quer alargar o seu ecossistema.

Exploração inicial pela OpenAI

A OpenAI revelou, numa página web publicada na passada terça-feira, que se encontra a explorar ativamente formas de os utilizadores poderem autenticar-se em aplicações externas através da sua conta ChatGPT. Atualmente, a OpenAI está a sondar o interesse junto da comunidade de programadores que poderiam estar dispostos a integrar este serviço nas suas próprias aplicações.

O ChatGPT está a consolidar-se rapidamente como uma das maiores aplicações de consumo a nível global, contando com cerca de 600 milhões de utilizadores ativos mensais. Numa tentativa de capitalizar esta vasta popularidade, a OpenAI parece determinada a expandir a sua influência para outras áreas de consumo, como o comércio eletrónico, as redes sociais e os dispositivos pessoais.

A introdução de uma funcionalidade como "Iniciar sessão com o ChatGPT" poderia posicionar a OpenAI como uma concorrente direta de outras gigantes tecnológicas - como a Apple, Google e Microsoft - que já disponibilizam um leque alargado de serviços online, incluindo métodos de início de sessão simplificados para aplicações de terceiros.

No início deste mês, a OpenAI disponibilizou uma antevisão da experiência "Iniciar sessão com o ChatGPT" para programadores através do Codex CLI, a ferramenta de programação open-source assistida por IA da empresa, destinada a terminais.

Esta funcionalidade permitiu aos programadores associarem as suas contas ChatGPT (nos planos Free, Plus ou Pro) às suas contas na API. Como incentivo, a OpenAI ofereceu aos utilizadores Plus um crédito de 5 dólares na API e aos utilizadores Pro um crédito de 50 dólares ao utilizarem esta nova forma de autenticação.

"Iniciar sessão com o ChatGPT" tem um potencialmente subestimado

A importância desta iniciativa poderá ser maior do que se antecipa, com alguns observadores, como Nick Dobos numa publicação na rede social X, a sugerir que o "Iniciar sessão com o ChatGPT" poderá tornar-se omnipresente. A OpenAI demonstra interesse em integrar este serviço de autenticação com uma vasta gama de empresas.

O formulário de manifestação de interesse para programadores solicita informações sobre a dimensão da base de utilizadores das aplicações, desde projetos com menos de 1000 utilizadores semanais até aplicações de grande escala com mais de 100 milhões de utilizadores semanais.

O formulário inquire igualmente sobre os modelos de monetização de funcionalidades de IA atualmente em uso e se os programadores já são clientes da API da OpenAI.

Já em 2023, o CEO Sam Altman havia indicado que a empresa poderia considerar uma funcionalidade de "Iniciar sessão com a OpenAI" durante o ano de 2024. No entanto, os desenvolvimentos atuais, em 2025, sugerem que a OpenAI está agora a trabalhar mais seriamente nesta capacidade.

Ainda não é claro quando esta funcionalidade de início de sessão será disponibilizada ao público utilizador do ChatGPT, nem quantas empresas já manifestaram interesse em adotá-la.

Leia também: