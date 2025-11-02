Google Gemini dispara e ultrapassa os 650 milhões de utilizadores!

Ainda que esteja ainda muito no início do que poderá oferecer, a IA está a disparar e a ganhar uma adoção acima de muito do que já surgiu na Internet. Como esperado, isso reflete-se nas contas das grandes empresas tecnológicas e a Google mostrou isso agora. A sua IA, o Google Gemini, ultrapassou os 650 milhões de utilizadores!

Gemini ultrapassa 650 milhões de utilizadores

A Alphabet, empresa-mãe da Google, anunciou os seus resultados financeiros do terceiro trimestre de 2025. Ali estacou a rápida ascensão da gigante tecnológica no setor da inteligência artificial. A empresa bateu um recorde com a sua primeira receita trimestral de 100 mil milhões de dólares. Um aumento de 16% em relação ao ano anterior, totalizando 102,3 mil milhões de dólares.

Este crescimento foi impulsionado por um aumento de dois dígitos em todos os seus principais negócios, incluindo a Pesquisa Google, anúncios do YouTube, subscrições, plataformas e Google Cloud. Numa conferência para investidores, o CEO da Alphabet, Sundar Pichai, anunciou o crescimento extraordinário do seu assistente de IA, Gemini.

O número de utilizadores ativos mensais da aplicação Gemini ultrapassou os 650 milhões. Este número representa um salto significativo em relação aos 90 milhões de utilizadores ativos mensais em outubro de 2024 e aos 350 milhões em março de 2025.

IA da Google não para de crescer na Internet

A meta de Pichai de atingir os 500 milhões de utilizadores até ao final do ano parece ter sido atingida com antecedência. Estes dados referem-se à aplicação independente Gemini, disponível para Android, iOS e na web. Um dos principais fatores por detrás deste crescimento foi o modelo de IA Nano Banana. Este oferece funcionalidades de criação e edição de imagens. Segundo consta, só este modelo atraiu 23 milhões de novos utilizadores para o Gemini.

Sundar Pichai fez outro anúncio ambicioso na área da inteligência artificial, anunciando a chegada do modelo Gemini 3 ainda este ano. Além disso, a funcionalidade Modo IA da Google, integrada no seu motor de busca e que, segundo informações, atingiu 100 milhões de utilizadores em julho antes da sua expansão internacional, é atualmente utilizada ativamente por 75 milhões de utilizadores diariamente.

Os serviços de subscrição também desempenharam um papel significativo no sucesso financeiro da Alphabet. A empresa anunciou que atingiu mais de 300 milhões de subscritores pagos, liderados pelo Google One e pelo YouTube Premium. Em maio, o Google One tinha 150 milhões de subscritores, enquanto o YouTube Premium registou a sua última marca de 100 milhões de subscritores em fevereiro de 2024.