PplWare Mobile

Autor do best-seller “Sapiens” diz que a IA vai criar estas duas crises em todos os países

· Inteligência Artificial 6 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Ana Sofia Neto

Tags:

  1. Stanley says:
    21 de Janeiro de 2026 às 11:48

    A Finlândia prepara seus jovens para um futuro com IA integrada à sociedade, enquanto em muitos países isso será um desafio.

    Responder
  2. contraditorio says:
    21 de Janeiro de 2026 às 11:52

    Para além da IA talvez se possa dizer que o cúmulo da evolução será a própria extinção…

    Responder
  3. guilherme says:
    21 de Janeiro de 2026 às 12:08

    Alguns países já estão a implementar no seu ensino curricular AI desde novos, preparando-se assim para o futuro.

    Na UE, querem proibir, regular, etc…
    Ainda há 2 dias vi aí sobre acabar com AI nas universidades, lol só velhos do Restelo.

    Responder
  4. Zé Fonseca A. says:
    21 de Janeiro de 2026 às 12:35

    que burro, este gajo não está a falar de AI, está a falar de AGI, não sabe nada do assunto e vem apregoar como se tivessemos a lutar contra os cylons

    Responder
  5. To Canelas says:
    21 de Janeiro de 2026 às 13:23

    Este gajo é outro palhaço, é conhecido por plagiar coisas e contar estórias/mentiras.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Confiaria num médico que utilizasse IA para dar um diagnóstico?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube