Inovação tecnológica: o primeiro robô oceânico que recolhe dados durante furacões

A startup britânica Oshen desenvolveu uma tecnologia que marca um avanço histórico na observação do oceano. A empresa criou o robô oceânico autónomo C-Star, capaz de resistir até 100 dias no mar aberto e recolher dados em condição extrema.

Da ideia à inovação tecnológica

A fundadora, Anahita Laverack, começou por competir no Microtransat Challenge, um concurso que visa atravessar o Atlântico com pequenos robôs autónomos.

Embora o seu projeto inicial não tenha alcançado a travessia, Laverack percebeu que a falta de dados reais sobre as condições do oceano era um dos maiores obstáculos à navegação autónoma.

Com o engenheiro elétrico Ciaran Dowds, fundou a Oshen em 2022. Sem investimento externo inicial, a equipa utilizou as suas poupanças e um veleiro como laboratório flutuante para testar e aperfeiçoar os seus robôs.

C-Stars: robots concebidos para resistir ao mar

Os C-Stars são microrrobôs oceânicos projetados para durar e funcionar em rede. Cada unidade é compacta, robusta e equipada com sensores que medem parâmetros essenciais como velocidade do vento, temperatura, pressão e humidade e transmitem estes dados em tempo real via satélite.

O grande avanço da tecnologia aconteceu em 2025, quando várias unidades C-Star foram lançadas no Atlântico durante a estação de furacões.

Durante o furacão Humberto, três destes robôs sobreviveram e recolheram informações contínuas a partir do interior da tempestade, algo nunca antes alcançado por um veículo não tripulado.

Impacto e futuro da tecnologia

O sucesso dos C-Stars abre possibilidades importantes para a ciência e a previsão meteorológica. Estes dados são valiosos para agências como a NOAA (Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA) e centros de previsão de furacões, que até agora dependiam largamente de observações por satélite e aeronaves tripuladas.

Além disso, a Oshen está a estabelecer presença em Plymouth, Inglaterra, um polo de tecnologia marítima, e já trabalha com o governo do Reino Unido e outras instituições em projetos que combinam meteorologia, vigilância marítima e modelação oceânica.

A empresa também planeia angariar investimento para escalar a produção de robôs e satisfazer a procura por estas soluções inovadoras.

Este passo representa não só um marco tecnológico, mas também um contributo essencial para a compreensão dos sistemas climáticos e para aumentar a capacidade de resposta às alterações climáticas e aos eventos extremos.