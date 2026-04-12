Adeus lítio? China cria bateria revolucionária e promete carros elétricos mais baratos e seguros

Apesar de a Europa ter iniciado uma transformação energética nas suas estradas, acabou por entregar à China a liderança no fabrico e comercialização de baterias. O resultado é claro: o gigante asiático não só domina o setor, como continua a acelerar a inovação. A mais recente prova disso é o desenvolvimento de uma nova geração de baterias de iões de sódio para veículos elétricos.

A novidade destaca-se sobretudo pela segurança extrema e pela aposta em materiais mais acessíveis, abrindo caminho a uma alternativa real ao lítio.

Uma bateria mais segura do que nunca

Uma das maiores evoluções está na segurança. Investigadores chineses desenvolveram um eletrólito não inflamável capaz de impedir o fenómeno conhecido como thermal runaway (ou avalanche térmica), responsável por incêndios e explosões em baterias.

Este sistema cria uma espécie de “barreira interna” quando a temperatura sobe demasiado, travando a propagação do calor dentro da célula. Nos testes, as baterias resistiram a temperaturas superiores a 300 °C sem entrar em combustão. Esta abordagem pode eliminar um dos maiores receios associados aos carros elétricos.

Materiais mais baratos e abundantes

Ao contrário das baterias de lítio, esta tecnologia utiliza sódio, um elemento muito mais abundante e barato.

A nova geração de baterias aposta ainda em cátodos à base de sódio e manganês, reduzindo a dependência de metais raros e caros.

Isto traduz-se em dois benefícios claros:

Redução significativa de custos

Menor impacto na cadeia de abastecimento global

Em alguns casos, estima-se que estas baterias possam ser até 20% mais baratas do que as atuais de iões de lítio.

Desempenho já competitivo

Historicamente, as baterias de sódio tinham menor densidade energética, o que limitava a autonomia. No entanto, os avanços recentes estão a reduzir essa diferença.

Já existem células com densidades próximas das baterias LFP e com capacidade de carregamento rápido, atingindo cerca de 80% em poucos minutos.

O que são baterias LFP? As baterias LFP, ou de fosfato de ferro-lítio (LiFePO₄), são um tipo de bateria de iões de lítio em que o cátodo é composto por fosfato de ferro e lítio. Diferenciam-se das baterias mais comuns (como NMC ou NCA) sobretudo pela química mais estável e pela ausência de metais como níquel ou cobalto. Estrutura e funcionamento Uma bateria LFP é composta por quatro elementos principais: Ânodo (normalmente grafite)

Cátodo (LiFePO₄)

Eletrólito (permite o movimento de iões)

Separador (evita curto-circuitos) Durante a descarga, os iões de lítio deslocam-se do ânodo para o cátodo através do eletrólito, enquanto os eletrões percorrem o circuito externo, gerando corrente elétrica. No carregamento, o processo inverte-se. A estrutura cristalina do LiFePO₄ é particularmente estável, o que impede a degradação rápida e reduz riscos térmicos. Vantagens técnicas As baterias LFP destacam-se por características muito específicas: Elevada estabilidade térmica : menor risco de incêndio ou explosão, mesmo sob stress

: menor risco de incêndio ou explosão, mesmo sob stress Longa vida útil : podem ultrapassar 3.000 a 5.000 ciclos de carga

: podem ultrapassar 3.000 a 5.000 ciclos de carga Custos mais baixos : não utilizam cobalto nem níquel

: não utilizam cobalto nem níquel Resistência a ciclos profundos: podem ser carregadas frequentemente até 100% sem degradação significativa Limitações Apesar das vantagens, existem compromissos técnicos: Menor densidade energética : armazenam menos energia por kg face a NMC/NCA

: armazenam menos energia por kg face a NMC/NCA Autonomia inferior : exigem baterias maiores para atingir o mesmo alcance

: exigem baterias maiores para atingir o mesmo alcance Desempenho em frio: podem perder eficiência em temperaturas muito baixas Aplicações no setor automóvel As baterias LFP são cada vez mais usadas em veículos elétricos, sobretudo em modelos mais acessíveis. Marcas como a Tesla já utilizam LFP em várias versões de entrada, devido à combinação entre custo, durabilidade e segurança. Também são comuns em: Frotas urbanas

Autocarros elétricos

Sistemas de armazenamento estacionário Porque estão a ganhar relevância A crescente pressão para reduzir custos e aumentar a segurança tem impulsionado a adoção das LFP. Embora não sejam ideais para veículos de longo alcance, são atualmente uma solução equilibrada para mobilidade urbana e para democratizar o acesso aos carros elétricos.

Além disso, oferecem vantagens claras:

Melhor desempenho em temperaturas extremas

Maior estabilidade térmica

Menor degradação em climas frios

Primeiros carros já estão a chegar

A tecnologia deixou de ser apenas experimental. Em 2026, começaram a surgir os primeiros veículos elétricos com baterias de sódio produzidos em série na China.

Estes modelos oferecem autonomias na ordem dos 400 km e carregamentos rápidos, posicionando-se como solução ideal para veículos urbanos e de baixo custo.

Um complemento, não um substituto total

Apesar dos avanços, as baterias de sódio não vão substituir totalmente o lítio no curto prazo.

A menor densidade energética continua a ser um desafio, o que limita o uso em veículos de longo alcance.

A estratégia mais provável passa por um sistema híbrido:

Sódio para modelos acessíveis e urbanos

Lítio para veículos premium e maior autonomia

O futuro das baterias pode ser mais diversificado

A evolução das baterias de iões de sódio mostra que o domínio do lítio está a ser desafiado. Com custos mais baixos, maior segurança e desempenho cada vez mais competitivo, esta tecnologia poderá acelerar a adoção dos carros elétricos, sobretudo em mercados mais sensíveis ao preço.

A China, mais uma vez, posiciona-se na linha da frente desta transformação. E o que está a fazer a Europa?