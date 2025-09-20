Itália aprovou uma lei de inteligência artificial! IA da Europa vai seguir o caminho?

No mundo da tecnologia em rápida transformação, o uso da inteligência artificial está a ser legalizado. A Itália foi o primeiro país da União Europeia a tomar esta medida com decisões abrangentes sobre IA. Será que o resto da Europa lhe vai seguir os passos?

Itália aprovou uma lei de inteligência artificial

Uma nova lei aprovada pelo Parlamento italiano estabelece um conjunto de regras e sanções que consideram tanto as inovações que a inteligência artificial traz para a vida humana como os seus potenciais riscos. Esta lei, apoiada pelo governo da primeira-ministra Giorgia Meloni, enfatiza a utilização centrada no ser humano, transparente e segura da inteligência artificial, ao mesmo tempo que dá especial ênfase à inovação, à cibersegurança e à proteção da privacidade.

Uma das disposições mais controversas da lei é a exigência de consentimento parental para que as crianças com menos de 14 anos utilizem ferramentas de inteligência artificial. Esta disposição é uma resposta direta às preocupações recentes sobre o impacto da inteligência artificial no desenvolvimento e na privacidade das crianças.

As sanções penais introduzidas pela lei são também bastante severas. Se o conteúdo falso, conhecido como deepfakes, for gerado através de IA e disseminado de forma maliciosa, os infratores podem enfrentar penas de prisão de um a cinco anos.

Será que a IA da Europa vai seguir o caminho?

Além disso, as penas aumentam em um terço para crimes como fraude, roubo de identidade, manipulação de mercado e branqueamento de capitais. Alessio Butti, Secretário de Estado para a Transformação Digital do governo, explicou que o objetivo da lei é "trazer a IA de volta ao interesse público e garantir o crescimento, os direitos e a proteção integral dos cidadãos".

A lei introduz a supervisão e a transparência não só para uso individual, mas também para aplicações nos setores público e privado. Exige rastreabilidade e supervisão humana para aplicações de IA em áreas como a saúde, educação, justiça, administração pública e desporto.

Realça que os humanos devem ter a palavra final nas decisões de diagnóstico e tratamento, especialmente na área da saúde. No mundo empresarial, os empregadores devem informar os seus colaboradores sobre as tecnologias de IA.