Não costuma parar no sinal STOP? Atenção às coimas…

O sinal de STOP é um dos mais conhecidos e, ao mesmo tempo, um dos mais desrespeitados nas estradas. Mas o que lhe pode acontecer se não parar num sinal STOP?

Apesar de parecer simples, a sua função é crucial: obrigar todos os condutores a parar completamente antes de avançar, garantindo que a via está livre e segura. Mas afinal, o que acontece se ignorar este sinal?

Consequências legais se não parar num sinal STOP?

De acordo com o Código da Estrada, não parar num STOP constitui uma contraordenação grave. Isto significa que o condutor fica sujeito a várias sanções:

Multa : entre 120€ e 600€, dependendo da gravidade da situação.

: entre 120€ e 600€, dependendo da gravidade da situação. Inibição de conduzir: suspensão da carta por um período que pode variar entre 1 mês e 1 ano.

suspensão da carta por um período que pode variar entre 1 mês e 1 ano. Perda de pontos: a infração implica a subtração de 3 pontos da carta de condução.

Consequências na segurança rodoviária

O STOP não está colocado ao acaso. É utilizado em locais onde a visibilidade é reduzida ou onde o risco de colisão é elevado. Não parar pode ter efeitos dramáticos:

Maior risco de acidente: sobretudo em cruzamentos perigosos.

sobretudo em cruzamentos perigosos. Colisões laterais ou frontais : habitualmente de forte impacto, com elevado risco de feridos graves.

: habitualmente de forte impacto, com elevado risco de feridos graves. Responsabilidade agravada: em caso de acidente, quem não respeitou o STOP será considerado culpado.

Respeitar o STOP não é apenas uma questão de cumprir a lei. É um gesto simples que pode evitar acidentes graves e salvar vidas. Parar, olhar e só depois avançar é um hábito que deve ser seguido por todos os condutores, independentemente da pressa ou da perceção de segurança no momento.