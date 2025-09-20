Quanto dinheiro receberia cada pessoa se Jeff Bezos distribuísse as suas ações da Amazon?

Fundador da Amazon, Jeff Bezos tem uma fortuna impressionante, à semelhança de outros multimilionários com quem disputa o pódio de pessoa mais rica do mundo, de cerca de 200 mil milhões de dólares. Uma vez que grande parte desta fortuna está nas ações da gigante do comércio eletrónico, quanto receberia cada norte-americano se o empresário decidisse distribuí-las igualmente?

De acordo com os registos da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (em inglês, SEC), Jeff Bezos detém ainda cerca de 884 milhões de ações da Amazon.

Este valor, mesmo após ter vendido mais de cinco mil milhões de dólares em ações, em junho e julho de 2025.

Pelos preços atuais das ações da Amazon, isso significa que as ações do fundador da empresa ainda valem 205 mil milhões de dólares, o que representa a maioria do seu património líquido de mais de 240 mil milhões de dólares.

Perante estes dados, se Bezos decidisse distribuir a sua riqueza e dar a cada norte-americano uma parte igual de todas as suas ações da Amazon, seria impressionante, e sabemo-lo porque o website Go Banking Rates calculou a resposta.

Quanto da fortuna de Jeff Bezos receberia cada norte-americano?

Segundo o Relógio Populacional do Departamento dos Censos dos Estados Unidos, existiam, à data do artigo original, 342.441.111 americanos vivos, atualmente, com algumas variações a cada dia.

Portanto, se dividíssemos, igualmente, as 884 milhões de ações da Amazon que Bezos detém, cada norte-americano vivo receberia 2,58 ações.

O Go Banking Rates foi mais longe e retirou os menores de idade da equação: uma vez que cerca de 10,75% da população tem menos de 18 anos, isso significa que apenas 305.628.691 receberiam ações, ou seja, a participação de cada um subiria para 2,89 ações.

Considerando o valor por ação de 232 dólares, cada norte-americano receberia cerca de 670,48 dólares em ações da Amazon.

Não sendo esta uma quantia para mudar vidas, o mesmo website previu a possibilidade de cada cidadão manter as ações durante 10 anos, beneficiando da valorização da empresa.

Considerando que, nos últimos 10 anos, as ações da Amazon asseguraram um retorno médio de 25% ao ano, superando largamente o conhecido S&P 500, por exemplo, os norte-americanos poderiam conseguir 6244,33 dólares, ao fim desse tempo.