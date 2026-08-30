ESET alerta para armadilhas que visam contas, dados e dinheiro de gamers

Uma mensagem recebida durante um jogo, uma proposta para trocar uma skin, a promessa de moedas virtuais gratuitas ou um ficheiro que permite acrescentar novas funcionalidades podem parecer situações normais no universo dos videojogos. No entanto, também podem ser utilizados para roubar contas, obter dados pessoais ou financeiros e instalar software malicioso.

A propósito do Dia Internacional do Gamer, assinalado no passado dia 29 de agosto, a ESET alerta para as diferentes formas utilizadas pelos cibercriminosos para chegar aos jogadores, explorando não apenas vulnerabilidades tecnológicas, mas também a confiança, a curiosidade e a procura por conteúdos exclusivos ou vantagens dentro dos jogos.

Os videojogos são hoje também espaços sociais. Os jogadores comunicam através de texto e voz, formam equipas, compram e trocam itens e estabelecem relações com outros utilizadores. Esta proximidade pode ser explorada para iniciar esquemas de engenharia social.

Uma conversa pode ser o primeiro passo

Os chats e serviços de voz fazem parte da experiência de muitos videojogos, mas podem também ser utilizados para estabelecer contacto com potenciais vítimas.

Um utilizador pode começar por conversar normalmente, apresentar uma oportunidade de troca ou oferecer um item. Só mais tarde poderá surgir o convite para aceder a uma página externa, descarregar um ficheiro ou continuar a interação noutra plataforma.

O cuidado deve ser reforçado quando estão envolvidos jogadores mais jovens. Informação pessoal como nome completo, localização, contactos, escola ou outros detalhes sobre a vida quotidiana não deve ser partilhada com pessoas conhecidas apenas através de um jogo.

Quando uma oferta demasiado boa pretende roubar a conta de um gamer

As contas de gaming podem concentrar jogos adquiridos, skins, moedas virtuais, outros bens digitais, informação pessoal e, em alguns casos, meios de pagamento associados.

Falsas promoções, ofertas de skins, moedas gratuitas, sorteios ou acesso exclusivo a determinados conteúdos podem encaminhar o jogador para páginas que imitam serviços conhecidos. Ao introduzir as credenciais numa página fraudulenta, o utilizador pode estar a entregá-las diretamente aos criminosos.

As compras e trocas realizadas fora dos mecanismos oficiais das plataformas apresentam riscos adicionais, já que o jogador pode ficar sem o dinheiro e sem o item que pretendia adquirir.

O perigo também pode chegar através de um download

Nem todas as ameaças começam numa conversa. Por exemplo, jogos pirateados, ferramentas que prometem vantagens, ficheiros que desbloqueiam funcionalidades e conteúdos descarregados de fontes desconhecidas podem ser utilizados para fazer chegar software malicioso ao dispositivo.

O mesmo cuidado deve aplicar-se aos mods, modificações criadas pela comunidade para alterar ou acrescentar funcionalidades a um videojogo. Estes conteúdos são uma parte legítima e popular do universo gaming, mas a sua origem deve ser verificada antes da instalação.

O risco de o próprio ecossistema de distribuição de videojogos ser explorado ficou também patente numa investigação recente da ESET Research. O Relatório de Ameaças da ESET relativo ao primeiro semestre de 2026 destaca uma operação do grupo ScarCruft em que uma plataforma de videojogos foi comprometida para atingir utilizadores da região de Yanbian através de jogos para Windows e Android adulterados com mecanismos de acesso malicioso.

Tratou-se de uma operação de ciberespionagem altamente direcionada e não de uma ameaça generalizada aos jogadores. Ainda assim, o caso demonstra que até os próprios canais através dos quais os videojogos são distribuídos podem ser explorados por atacantes.

Cinco cuidados para jogar com maior segurança

1. Proteger a conta com credenciais únicas e autenticação multifator As mesmas credenciais não devem ser utilizadas em diferentes serviços. Caso sejam descobertas, a reutilização pode permitir tentativas de acesso a outras contas. Sempre que esteja disponível, deve ser ativada a autenticação multifator para acrescentar uma segunda camada de proteção.

2. Fazer compras e trocas através dos canais oficiais Jogos, skins, moedas virtuais e outros conteúdos devem ser adquiridos através das lojas e mecanismos disponibilizados pelas próprias plataformas ou de revendedores de confiança. Pedidos para concluir uma transação noutro site ou enviar diretamente dados de pagamento devem ser encarados com cautela.

3. Desconfiar de abordagens e ofertas inesperadas nos chats Credenciais, informação financeira e dados pessoais não devem ser partilhados através de chats ou serviços de voz. Deve existir especial cuidado quando alguém conhecido apenas dentro de um jogo pede para abrir uma ligação, descarregar um ficheiro ou realizar uma ação fora da plataforma.

4. Verificar a origem dos ficheiros antes de os instalar Jogos pirateados, ferramentas que prometem vantagens e outros ficheiros provenientes de fontes desconhecidas apresentam riscos acrescidos. No caso de mods e outros conteúdos criados pela comunidade, devem ser privilegiadas plataformas e repositórios reconhecidos e ficheiros cuja origem possa ser verificada.

5. Manter uma solução de cibersegurança ativa e atualizada Uma solução de cibersegurança pode ajudar a identificar ficheiros maliciosos, bloquear páginas fraudulentas e impedir a execução de ameaças antes de estas comprometerem o dispositivo. Esta proteção deve ser acompanhada pela atualização regular do sistema operativo, dos jogos e das restantes aplicações, de forma a corrigir vulnerabilidades conhecidas.



No caso dos jogadores mais jovens, a ESET recomenda ainda que os pais conheçam os jogos e plataformas utilizados e mantenham um diálogo aberto sobre as interações que acontecem no ambiente digital.