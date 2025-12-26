Transferências bancárias no Natal: dinheiro pode só chegar dia 29 de dezembro

As festividades de Natal trazem frequentemente alterações ao funcionamento dos sistemas financeiros europeus, afetando o tempo de processamento dos pagamentos. Se realizou uma transferência bancária convencional nos últimos dias, é provável que os fundos apenas fiquem disponíveis na conta do destinatário no início da próxima semana.

O impacto do encerramento do sistema Target nos pagamentos

De acordo com os esclarecimentos prestados pelo Banco de Portugal, as transferências designadas como "normais" (tecnicamente conhecidas como transferências a crédito) que tenham sido efetuadas desde o dia 24 de dezembro sofrerão um período de espera alargado.

Este atraso deve-se ao encerramento do sistema Target, a plataforma de pagamentos de grande valor da Zona Euro, que interrompe a sua atividade durante os feriados de 25 e 26 de dezembro.

Uma vez que, no presente ano, estes feriados coincidem com o final da semana, seguidos pelo sábado e domingo, o sistema apenas retomará o processamento normal na segunda-feira, dia 29 de dezembro.

O regulador bancário sublinha que as operações iniciadas na véspera de Natal serão liquidadas entre as instituições financeiras nessa data, sendo responsabilidade dos prestadores de serviços disponibilizar os fundos aos clientes até ao final desse dia.

A solução das transferências imediatas e as novas regras

A necessidade de clarificação por parte do Banco de Portugal surgiu após circularem informações na imprensa internacional que sugeriam que as transferências poderiam estar "bloqueadas".

Contudo, a fonte oficial do regulador garantiu que não existe qualquer anomalia, tratando-se apenas do ciclo de funcionamento normal das infraestruturas de mercado europeias. Para o utilizador comum, isto traduz-se numa espera que pode ultrapassar os quatro dias para transações iniciadas a 24 de dezembro.

Apesar deste interregno nas operações convencionais, os clientes bancários possuem uma alternativa eficaz: as transferências imediatas. Ao contrário das transferências a crédito normais, esta modalidade não depende dos dias de funcionamento do sistema Target e permanece operacional 24 horas por dia, todos os dias do ano. Nestas operações, o capital é transferido e disponibilizado na conta de destino num prazo máximo de 10 segundos.

É ainda relevante notar que, devido à nova regulamentação em vigor desde janeiro de 2025, as instituições bancárias são obrigadas a cobrar o mesmo valor pelas transferências imediatas e pelas transferências normais.

Embora muitos consumidores mantenham o hábito de utilizar o método tradicional, que exige um ou mais dias de espera, a convergência de preços torna as soluções imediatas muito mais atrativas, especialmente em períodos festivos ou feriados prolongados.

