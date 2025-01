Pneus: o que significam as 3 informações da etiqueta autocolante

Está a precisar de comprar pneus para o seu carro? Como base da decisão para aquisição, apenas tem em conta o tamanho e o preço? Espere... e leia todo este artigo antes de comprar! Já reparou na etiqueta de pneus da UE que vem colada em cada pneu? Esta etiqueta fornece informações muito importantes que deve ter em conta na hora da aquisição.

Saiba o que significam as três 3 informações do autocolante que está colocada nos pneus novos.

A etiqueta de pneus que vem com os pneus novos é algo a que poucos ligam. Na verdade, esta e etiqueta da UE fornece informações ambientais e de segurança importantes de cada pneu. Tal informação pode ajudar a comparar pneus quanto à aderência em piso molhado, eficiência de combustível e ruído.

Esta etiqueta deverá estar no pneu, uma vez que é obrigatório por lei tal informação. Se não a conseguir encontrar no pneu, contacte o seu revendedor. Vamos então analisar cada um dos campos.

A etiqueta europeia tem 3 informações: eficiência energética ou consumo (relacionado com a resistência ao rolamento), aderência ao piso molhado e ruído.

#1 - Eficiência energética ou consumo

Sabia que os pneus representam até 20% do consumo de combustível do seu veículo? A escolha de pneus com uma classificação de eficiência de combustível elevada irá proporcionar-lhe mais quilómetros em cada depósito e menos emissões de CO2.

A eficiência de combustível é classificada de A a G, numa escala codificada por cores.

A (verde) = classificação de eficiência de combustível mais alta

= classificação de eficiência de combustível mais alta G (vermelho) = classificação de eficiência de combustível mais baixa

= classificação de eficiência de combustível mais baixa A classificação D não é utilizada para veículos de passageiros.

#2 - Aderência em piso molhado

Os pneus com uma classificação de aderência em piso molhado elevada irão travar mais rapidamente ao aplicar os travões a fundo. A classificação da UE foca-se apenas num aspeto da aderência em piso molhado – o desempenho da travagem em piso molhado do pneu.

Como é classificada a aderência em piso molhado?

A aderência em piso molhado é classificada de A a F:

A = classificação mais alta

= classificação mais alta F = classificação mais baixa

As classificações D e G não são utilizadas para veículos de passageiros.

#3 - Classificação de ruído

A classificação de ruído da UE mede as emissões de ruído externo do pneu em decibéis.

Dado que muitas pessoas não estão familiarizadas com os valores em decibéis, é apresentada uma imagem de um altifalante com ondas pretas para representar o nível de ruído do pneu. Quanto mais ondas apresentar, mais ruidoso é o pneu.

1 onda preta: Silencioso (3 dB ou mais, abaixo do limite europeu)

Silencioso (3 dB ou mais, abaixo do limite europeu) 2 ondas pretas: Moderado (entre o limite europeu e menos de 3 dB)

Moderado (entre o limite europeu e menos de 3 dB) 3 ondas pretas: Ruidoso (acima do limite europeu)

Os níveis de decibéis são medidos numa escala logarítmica. Isto significa que um aumento de apenas alguns decibéis representa uma grande diferença nos níveis de ruído. Na verdade, uma diferença de 3 dB duplica a quantidade de ruído externo que o pneu produz.

Em próximos artigos iremos apresentar algumas ferramentas online interessantes relativamente a pneus.