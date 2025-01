Parece uma moto saída de um filme de ficção, mas é real e tem um aspeto espetacular

A Yamaha colaborou com a Netflix para criar um protótipo revolucionário que antecipa como serão as motos dentro de 100 anos. Mas, atenção, há tecnologia que poderá trazer estas duas rodas mais cedo do que o que se pensa!

Yamaha + Netflix = Y/AI

A Yamaha surpreendeu o mundo com uma proposta que desfoca a linha entre a ficção científica e a realidade. O inovador protótipo Y/AI quebra todos os paradigmas com as suas rodas semitransparentes sem raios que emitem uma luz azul, um design minimalista que esconde o motor entre as rodas e um guiador integrado nos laterais da forquilha.

De acordo com o comunicado oficial da Yamaha, este veículo futurista foi apresentado no Bangkok Motor Expo 2024, realizado entre 29 de novembro e 10 de dezembro. O design foi inspirado na cidade de Tóquio do ano 2120, onde a inteligência artificial e os veículos autónomos dominam as ruas.

Y/AI revoluciona o conceito de duas rodas

O protótipo destaca-se pelo seu quadro revolucionário em forma de Y que liga ambas as rodas através de uma ponte metálica onde está oculto o motor. A traseira dramaticamente rebaixada e uma forquilha pontiaguda que funciona como luz traseira completam a sua silhueta futurista, criando um design sem precedentes na indústria.

A integração de sistemas operativos e computadores avançados nestes veículos já está em desenvolvimento, e a Y/AI pode antecipar o próximo passo nesta evolução tecnológica. De facto, as novas motos elétricas estão a alcançar desempenhos surpreendentes, demonstrando que o futuro das duas rodas avança mais rapidamente do que imaginamos.

Para a série Tokyo Override, disponível na Netflix, a Yamaha forneceu um nível de detalhe excecional, incluindo modelos 3D, renderizações e até o som dos motores das suas lendárias R1 e VMax, que também aparecem na produção como símbolos de resistência neste mundo futurista.

Tokyo Override expõe o futuro das motos

Na série, que decorre no ano 2120, a sociedade é completamente controlada por algoritmos e sistemas de condução autónoma. No entanto, existe uma fação de rebeldes que continua a apostar nos veículos de combustão interna e na condução manual como forma de resistência contra esta hiper-regulação tecnológica.

O design do protótipo Y/AI representa um salto evolutivo radical na indústria. Os seus elementos mais inovadores incluem o arco que liga os guiadores pela frente, a integração de luzes ambiente azuis nas rodas semitransparentes e uma estrutura geométrica minimalista que contrasta drasticamente com as motos atuais.

Esta visão do futuro, embora pareça distante, pode materializar-se mais cedo do que se espera. A integração da inteligência artificial no mundo das duas rodas também já está em curso e, embora modelos atuais como a Yamaha TW200 ainda mantenham elementos tradicionais como luzes halógenas, a indústria avança inexoravelmente para uma nova era de design e tecnologia.

Os seis episódios de Tokyo Override não só servem como montra para este impressionante protótipo, mas também levantam reflexões profundas sobre o futuro da mobilidade urbana.

Neste mundo ultraconectado, motos como a Y/AI simbolizam a procura constante de equilíbrio entre a inovação tecnológica e a liberdade pessoal.