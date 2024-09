Descobriram um planeta que espelha o futuro da Terra e o seu fim!

Está a decorrer a caça a uma segunda Terra, algures na nossa galáxia, a Via Láctea. Foi descoberto recentemente um mundo parecido com a Terra, apenas tem um problema grave e nunca poderá receber os humanos.

A estrela que matou o exoplaneta KMT-2020-BLG-0414L b

Tem cerca de 1,9 vezes a massa da Terra, orbita a sua estrela a cerca de duas vezes a distância da Terra ao Sol. Contudo, esta estrela referida é uma anã branca, o que significa que qualquer vida que pudesse existir no exoplaneta foi provavelmente obliterada antes ou durante a agonia da morte da gigante vermelha.

Mas a descoberta é excitante: é como espreitar o futuro do Sistema Solar e o destino da Terra, quando o Sol morrer e completar a sua própria evolução para uma anã branca.

O trabalho, liderado pelo astrónomo Keming Zhang da Universidade da Califórnia, mostra o potencial da forma como foi descoberta - um fenómeno conhecido como microlente - para localizar outros mundos semelhantes à Terra, difíceis de encontrar, noutros locais da galáxia.

As anãs brancas são aquilo em que estrelas como o Sol se transformam quando morrem. Ficam sem combustível de hidrogénio para fundir nos seus núcleos e tornam-se menos estáveis, inchando até atingirem um tamanho enorme. Esta é a fase de gigante vermelha.

Eventualmente, a estrela ejetará completamente o seu material exterior e o núcleo entrará em colapso sob a ação da gravidade, formando um objeto denso, cuja luz brilhante não é gerada pela fusão, mas pelo calor residual do processo de colapso.

Este núcleo quente é a anã branca, e levará triliões de anos a arrefecer até à escuridão total.

Estamos a olhar para o futuro da Terra

A fase de gigante vermelha é muito louca. A atmosfera exterior da estrela pode expandir-se até centenas de vezes o seu tamanho inicial; algumas projeções do futuro do Sol - que deverá começar a tornar-se uma gigante vermelha dentro de cerca de 5 mil milhões de anos - prevêem que poderá crescer até à órbita de Marte, engolindo Mercúrio, Vénus e a Terra no processo.

Não sabemos o que isto significará para o nosso planeta. A sua destruição é possível. Mas esta nova descoberta de um mundo semelhante à Terra em órbita de uma anã branca sugere que a sobrevivência também é uma opção.

A explicação mais simples é que o planeta sobreviveu através da estrela gigante vermelha que o acolheu.

Explicou Zhang em conferência de imprensa.

O sistema foi descoberto devido a uma peculiaridade da gravidade e das posições das coisas no espaço, conhecida como microlente. O sistema de anãs brancas está a cerca de 4.200 anos-luz de distância.

A cerca de 26.100 anos-luz de distância, ao longo da mesma linha de visão da Terra, uma estrela muito grande e brilhante alinhou-se brevemente.

Quando a luz da estrela mais distante passou pela anã branca, o seu trajeto foi curvado pelo campo gravitacional, resultando num efeito de ampliação.

A lente da anã branca estava quase perfeitamente alinhada com a estrela de fundo durante o evento, fazendo com que fosse ampliada mais de 1.000 vezes. Para estes raros eventos de microlente de ampliação ultra elevada, um companheiro tão pequeno como um planeta terrestre pode afetar significativamente o padrão de ampliação, permitindo-nos inferir com precisão a configuração da lente numa vasta gama de massas e separações orbitais.

Explicou Zhang.

Isto permitiu aos investigadores não só determinar a massa e a separação orbital do exoplaneta semelhante à Terra, ou terrestre, mas também a presença de uma anã castanha a orbitar a anã branca, um objeto com cerca de 30 vezes a massa de Júpiter.

Mas no que se transformou aquele "Sol"?

É uma espécie de meio-termo estranho, demasiado grande para ser um planeta, mas demasiado pequeno para ser uma estrela - suficientemente maciço para fundir deutério no seu núcleo, mas não suficientemente maciço para a fusão de hidrogénio que define uma estrela.

A anã branca tem cerca de metade da massa do Sol, o que sugere que, originalmente, tinha uma massa muito próxima da do Sol, antes de se ter esborrachado. E a atual separação orbital entre o exoplaneta terrestre e a anã branca sugere que esteve outrora à mesma distância que a Terra está do Sol, 1 unidade astronómica, antes de ser empurrado para mais longe quando a estrela morreu.

A órbita atual do planeta, de 2,1 unidades astronómicas, é exatamente onde se espera encontrar o planeta Terra depois de o Sol se ter tornado uma anã branca. Atualmente, os modelos discordam sobre se a Terra pode ou não evitar ser engolida porque não conhecemos com precisão suficiente a taxa de perda de massa do Sol gigante vermelho. Assim, a nossa descoberta sugere que alguns dos modelos que prevêem a não sobrevivência da Terra podem ser demasiado pessimistas. No final do dia, a Terra pode escapar por pouco de ser engolida, à semelhança do nosso sistema descoberto”.

Disse Zhang.

O nosso Sol ficará tão quente que a água da Terra irá evaporar

A vida na Terra ou já terá desaparecido há muito tempo, ou estará dramaticamente diferente, quando chegar a fase de gigante vermelha do Sol.

O Sol está a ficar mais quente e mais brilhante ao longo do tempo - não o suficiente para o notarmos aqui e agora, mas daqui a cerca de mil milhões de anos, estará tão quente que toda a água da Terra se evaporará. O mundo que restará será profundamente inóspito para a vida tal como a conhecemos.

Mas talvez nessa altura já tenhamos encontrado uma forma de criar vida noutro lugar.

Quando o Sol se tornar uma gigante vermelha, a zona habitável deslocar-se-á para a órbita de Júpiter e Saturno, e muitas destas luas tornar-se-ão planetas oceânicos. Penso que, nesse caso, a humanidade poderia migrar para lá

Concluiu o investigador.