Volvo: Carros elétricos terão 1.000 km de autonomia

As fabricantes estão a apostar em força na mobilidade elétrica e têm tentado melhorar algumas características que possam dissuadir os consumidores na hora de comprar um elétrico. No caso, a Volvo anunciou que os seus futuros carros elétricos terão 1.000 km de autonomia.

Mais do que isso, a fabricante garante que carregarão em metade do tempo.

Conforme anunciado anteriormente, a Volvo deixará de produzir carros térmicos, em 2030. Depois desse horizonte temporal, a oferta da fabricante será exclusivamente constituída por carros 100% elétricos.

Além disso, anunciou, recentemente, uma aliança com a Northvolt para o desenvolvimento e produção de baterias. Com esta parceria, a fabricante pretende aumentar a densidade energética das células em 50%, de forma a atingir os 1.000 Wh/l, resultando numa autonomia de 1.000 km.

Queremos oferecer aos nossos clientes veículos sustentáveis puramente elétricos que tornem as suas vidas mais fáceis e mais agradáveis.

Disse o diretor de tecnologia da Volvo, Henrik Green, ressalvando que a Volvo pretende impulsionar a adoção da mobilidade elétrica.

Volvo e o futuro dos elétricos

Paralelamente à promissora autonomia, pretende reduzir o tempo de carregamento para metade, até 2025. Mais do que isso, a Volvo vai alojar as baterias no chão dos veículos, aproveitando a estrutura e aumentando a rigidez do conjunto. Dessa forma, os carros garantirão uma segurança bastante maior.

Queremos aumentar constantemente os benefícios de conduzir um Volvo puramente elétrico. Ao simplificar a conceção e integração das nossas células de bateria, podemos reduzir o peso e maximizar o espaço, permitindo-nos fazer melhorias significativas na capacidade da bateria, autonomia e tempo de carregamento.

Explicou Henrik Green.

Atualmente, a fabricante não possui uma significativa quantidade de carros elétricos. Contudo, até meados da década, pretende lançar, pelo menos, um novo carro elétrico, por ano. Os próximos lançamentos acontecerão em 2022, o XC90 Recharge, e em 2023, o XC20 Recharge.

