Huawei Mate X2 4G com HarmonyOS 2.0 lançado na China por 2.275 euros

As impiedosas restrições e bloqueios que os Estados Unidos aplicaram à chinesa Huawei, levaram a marca a reinventar-se e encontrar, em tempo recorde, alternativas. Uma das soluções foi a criação do seu próprio sistema operativo, para não estar dependente do Android da Google.

Os equipamentos da marca já com este SO são ansiosamente esperados pelos consumidores. E há agora boas notícias pois a Huawei lançou na China o seu modelo Mate X2 4G já com o sistema HarmonyOS 2.0 por 2.275 euros.

No início deste mês de junho, a gigante Huawei lançou finalmente o seu próprio sistema operativo HarmonyOS. Tal como se sabe, esta plataforma surge como resposta às restrições impostas pelos EUA que barraram os negócios da marca com outras empresas norte-americanas e não só.

Huawei Mate X2 4G com HarmonyOS lançado na China

A Huawei lançou o seu modelo Mate X2 4G na China já com o seu próprio sistema operativo HarmonyOS 2.0. Uma vez que a marca tem tido dificuldade em encontrar componentes para a conectividade 5G, está então a relançar os equipamentos mas apenas com suporte à rede 4G.

Este dobrável foi então colocado hoje (28) à venda na China pelas 10h08 da hora local. Mas, para além do sistema operativo e do 4G, o equipamento mantem-se praticamente inalterado face ao modelo clássico, trazendo consigo o SoC Kirin 9000.

Já o preço deste mais recente modelo com HarmonyOS não sofreu grandes alterações. O Mate X2 4G custa 17.500 CNY na plataforma Vmall, o que corresponde a cerca de 2.275 euros.

De resto, a versão 4G é em tudo semelhante ao modelo original, especialmente se nos focarmos apenas no design e aspeto exterior. Os consumidores podem já encomendar um exemplar deste Huawei Mate X2 4G, e as entregas devem acontecer a 11 de julho. No entanto não há informações sobre se este modelo será ou não lançado fora da China.

A versão inicial deste Mate X2 foi lançado em fevereiro deste ano e trouxe consigo muitas novidades.