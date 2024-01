Importações de chips para China caem 15,4% e é um dos piores números da história

Como sabemos, a China está a sofrer várias restrições graves impostas pelos Estados Unidos e, como seria de esperar, as consequências refletem-se nos números. Assim, as notícias mostram que as importações de chips para a China caíram 15,4%, e este é um dos piores números da história do país asiático.

Queda de 15,4% na importação de chips para a China

As sanções norte-americanas têm ceifado significativamente a indústria de chips da China, embora o país de Xi Jinping esteja confiante e a unir esforços para tentar contornar estes obstáculos e tornar o território chinês no mais independente possível de países estrangeiros.

Mas naturalmentes que os resultados e os dados referentes à tecnologia no país demonstram o forte impacto que as medidas restritivas dos EUA estão a ter na economia chinesa. E de acordo com os relatórios mais recentes, duvulgados pelo Bloomberg, a importação de chips para a China no ano de 2023 sofreu uma queda de 15,4%. Este é um dos piores números da história no país e representa um cenário bastante preocupante para as contas do território asiático.

Foi a partir do ano de 2004, há 20 anos, que começaram a ser registados os dados da indústria de chips da China. E a queda de 15,4% representa um total de 349,4 mil milhões de dólares em chips que o país asiático não importou no ano passado, sendo que este é o valor mais baixo desde que estes registos começaram a ser feitos. Para além disso, é o segundo ano consecutivo em que o país regista uma queda.

Por outro lado, as notícias recentes também indicam que o governo e militares chineses conseguiram importar chips da Nvidia, mesmo com as proibições norte-americanas.

Este é então um cenário pouco animador para o governo chinês, mas ainda assim alguns relatórios preveem um crescimento, sendo que alguns estimam mesmo que a China vai duplicar a sua produção de chips em apenas 5 anos.