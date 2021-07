Samsung Galaxy Z Fold3: Geekbench confirma algumas especificações

O lançamento do Samsung Galaxy Z Fold3 está cada vez mais próximo. Segundo várias fontes, deverá ser apresentado no próximo mês ao lado do Galaxy Z Flip3. Também são aguardados os próximos relógios, Galaxy Watch4 e Watch Active4, mas esses deverão surgir mais cedo alguns dias.

Muito já se escreveu sobre o novo dobrável, já foram apresentadas várias imagens que mostra mudanças interessantes face ao modelo anterior e agora surgem mais dados que vêm confirmar algumas especificações. Um teste de benchmark no Geekbench revela não só as pontuações conseguidas em single-core e multi-core, como também alguns dos seus pormenores.

O Galaxy Z Fold3 será lançado no próximo mês, mas quase tudo sobre o smartphone dobrável foi revelado. As marcas há muito que deixaram de ter controlo em relação àquilo que é divulgado, comprometendo, eventualmente a sua posição face à concorrência.

Samsung Galaxy Z Fold3 no Geekbench

Design e especificações já são conhecidos, em forma de rumor, mas há cada vez mais confirmações. Sabe-se agora que o Galaxy Z Fold 3 virá equipado com o processador Snapdragon 888 e terá 12 GB de RAM.

A variante americana do próximo smartphone dobrável da Samsung, o Galaxy Z Fold 3 (SM-F926U), foi encontrada no Geekbench esta manhã. A lista confirma que o smartphone será lançado com um processador Snapdragon 888 (codinome: Lahaina) em vez do recém-lançado Snapdragon 888+, como seria esperado

Além disso, o Samsung Galaxy Z Fold3 testado tem 12 GB de RAM. No entanto, pode existir uma variante com 16 GB de RAM e 512 GB de armazenamento interno. Há também a indicação que terá, naturalmente, Android 11. Adicionalmente, é possível ver a pontuação de 1124 pontos em single-core e de 3350 em multi-core.

Outras especificações

olhando aos rumores que circulam há já alguns dias, o Samsung Galaxy Z Fold3 terá um ecrã exterior de 6,23″ Super AMOLED Infinity-O. O ecrã interior dobrável será de 7,55″ Super AMOLED. Ambos terão HDR10+ e uma taxa de atualização de 120Hz, compatíveis com S Pen.

O Android 11 esperado deverá ser modificado pela One UI 3.1.1. Será à prova de água, com certificado IP68, terá altifalantes em stero, sensor de impressão digital na lateral, Samsung Pay, Samsung DeX, NFC e Wi-Fi 6E.

Relativamente ao módulo de câmaras, haverá uma alteração em termos de design do módulo principal. Este será composto por três câmaras de 12 MP (uma wide, uma ultra wide e outra eventualmente macro). No ecrã externo haverá então uma câmara de 10MP e no interior haverá uma câmara de 16 MP por baixo do ecrã. No máximo, será capaz de gravar a 4K a 60 fps.

Por fim, a bateria deverá ser de 4400 mAh com carregamento a 25W e carregamento sem fios e carregamento inverso.