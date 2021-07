Novo Tesla Model S Plaid de 100 mil euros incendeia-se e fica totalmente destruído

Não deverá haver marca automóvel que não tenha já incidentes envolvendo incêndios nos seus carros. Contudo, a Tesla, pela sua liderança no mercado dos carros elétricos, tem vários e são sempre de relevo, pelo conjunto de tecnologias que existem no próprio veículo. Neste caso em particular trata-se de um incêndio num dos mais modernos e admiráveis automóveis da atualidade, o Tesla Model S Plaid.

O elétrico, que pertencia a um executivo da Pensilvânia, ficou totalmente destruído pelo fogo no passado dia 29 de junho. Há, contudo, informações estranhas sobre este incidente.

Tesla Model S Plaid ficou totalmente destruído no incêndio

Segundo o que é contado, o incêndio deu-se de forma espontânea ainda com o condutor dentro da viatura. As comunicações, por parte do proprietário, estão a ser feitas por um escritório de advogados que o representam no caso. Segundo os advogados, numa declaração à CNBC, o condutor do Tesla notou inicialmente fumo a sair pela parte de trás do Modelo S Plaid.

Quando o homem percebeu que algo não estaria bem, tentou destrancar e abrir as portas do veículo. Contudo, dizem, acabou por ter de forçar a saída do carro porque os fechos pareciam não estar a funcionar corretamente. É referido também que o proprietário do Tesla deixou o seu carro, o Modelo S e este começou a mover-se sozinho enquanto as chamas o devoravam.

O advogado do proprietário publicou posteriormente um tweet onde partilhou uma imagem do Modelo S Plaid em chamas. De acordo com o advogado:

A nossa empresa @AthleteDefender representa um executivo que comprou o novo Tesla Plaid Model S, que foi 1 dos 250 primeiros a serem enviados. Na terça-feira, entrou em combustão espontânea. O nosso cliente ficou preso e poderia ter morrido. Tentámos entrar em contacto com a Tesla e fomos ignorados até agora. Este é o carro após a fuga.

Dados contraditórios entre entidades sobre o incidente

As informações que foram inicialmente partilhadas pela EMT (Emergency Medical Technicians), entidade de emergência médica, não batem certo com o que é dito pelos advogados. Segundo esta entidade, nos primeiro dados partilhados sobre o incidente, o proprietário do Model S Plaid não se encontrava em lado nenhum.

Os advogados, por outro lado, partilharam uma imagem alegadamente tirada imediatamente após a fuga do proprietário, sugerindo que o proprietário do Tesla encontrava-se no local do incêndio. De acordo com o Manual do Proprietário do Modelo S Plaid, o veículo está também equipado com um desbloqueio manual da porta que deverá facilitar aos ocupantes a desocupação do veículo em caso de emergência.

Tal informação, parece que não tem relevância para os advogados, quando estes alegam que o seu cliente ficou preso dentro do carro.

Toda esta história, num primeiro momento, parece digna de um filme de ‘suspense’. Contudo, a ideia de um carro continuar a circular pela sua própria iniciativa enquanto é engolido pelo fogo, é bastante estranha e rebuscada. Mas tratando-se de um carro elétrico com certas funcionalidades, como o auto-piloto, tudo ficará em aberto até que a entidades envolvidas, e a própria Tesla, eventualmente, descubram porque um carro de 100 mil euros se “auto destruiu” em pouco tempo.

Os bombeiros demoraram cerca de 90 minutos para conseguir apagar e arrefecer totalmente o elétrico da Tesla.

