Novo volante do Tesla Model S Plaid pode dificultar a vida aos condutores

Elon Musk por várias vezes se referiu ao novo Model S Plaid como uma carro muito avançado no seu tempo. De facto os pormenores que foram mostrado não fazem parte do que a indústria automóvel oferece atualmente. Para além de todo o poder debitados pelos novos motores, a Tesla colocou um volante revolucionário num carro de mercado. Contudo, este volante ao estilo KITT pode obrigar os condutores a mudar de hábitos.

No vídeo que vamos ver, onde um condutor conduz pela primeira vez um Model S Plaid, tem algumas dificuldades em conduzir com este volante, pois muda completamente o que o nosso cérebro conhece.

Volante “Koala” do Tesla Model S Plaid poderá ser difícil para manobrar

Este volante foi mostrado ainda o Model S Plaid era um “rumor”. Logo no início surgiram dúvidas quanto à legalidade deste tipo de volante nos vários países onde o carro será vendido. Possivelmente, em cada mercado, a Tesla terá de adaptar o Plaid às regras ou os próprios reguladores terão de atualizar as regras.

Apesar disso, como podemos ver, o condutor tem no início alguma dificuldade em segurar o volante, pois este deverá necessitar de alguma paciência para treinar de novo o cérebro dos condutores. As rotinas serão diferentes, apesar da condução parecer muito suave e segura. Tudo vai depender do tipo de pessoa e da forma como terá disponibilidade para usar um volante tão vanguardista.

Os condutores nas manobras terão uma curva de aprendizagem mais acentuada, como o rodar mais fechado, o estacionar, mas deverá ser mesmo uma questão de treino. Como há pouco espaço no volante, as pessoas acidentalmente acabarão por tocar nos vários botões que fazem parte do volante.

Este problema, contudo, parece ser ainda um pouco tabu, mas iremos ver se é ou não daqui a umas semanas, um, problema para os que vão receber as primeiras unidades do tesla Model S Plaid.

