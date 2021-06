Regulamentação da UE poderá destruir a segurança do iPhone, diz Tim Cook

A União Europeia tem dedicado uma atenção especial à forma como os gigantes da tecnologia atuam. Neste caso mais concretamente, o regulador debruçou-se sobre como a Apple gere a sua loja de aplicações e a forma de os utilizadores obterem as apps para correrem em cima do iOS. O caminho que a UE aponta poderá “destruir a segurança do iPhone”, referiu o CEO da empresa de Cupertino. Isto porque quer que cada utilizador instale apps de onde quiser e de qualquer proveniência, o chamado sideload.

Tim Cook disse na conferência francesa VivaTech que uma parte crítica da Lei de Mercados Digitais proposta pela União Europeia não atende aos melhores interesses dos utilizadores do iPhone.

Tim Cook acusa a UE de querer destruir a segurança do iPhone?

Na conferência, o responsável da empresa de Cupertino referiu que a proposta exigiria que a Apple permitisse que os utilizadores carregassem aplicações, algo a que Tim Cook e a empresa se opõem veementemente.

Tim Cook foi entrevistado por Guillaume Lacroix e surgiu o tema da legislação.

A atual Lei dos Mercados Digitais que está a ser discutida forçaria o sideload no iPhone. E então esta seria uma forma alternativa de colocar aplicações no dispositivo. Nesse ponto de vista, isso destruiria a segurança do iPhone e muitas das iniciativas de privacidade que criamos na App Store.

Frisou o responsável da Apple.

Segundo Cook, se qualquer pessoa pudesse carregar uma aplicação não veria o seu “rótulo nutricional de privacidade“. E a Apple não seria capaz de impor a sua exigência de que terceiros peçam permissão antes de seguir os utilizadores.

Apple refuta totalmente o sideload do iPhone

Atualmente, as aplicações de terceiros são instaladas em iPhones através da App Store. O software foi verificado pela Apple para detetar malware e fraude. O carregamento lateral permitiria aos utilizadores contornar isso e instalar aplicações a partir do seu Mac, ou diretamente a partir do programador.

O tópico surgiu no caso em tribunal Epic Games contra a Apple quando o juiz do caso salientou que o sideloading é permitido com Mac, mas não no iPhone. Craig Federighi, responsável da engenharia de software, disse então que o carregamento lateral e múltiplas lojas de software macOS resultaram “num nível de malware no Mac que não consideramos aceitável“.

A entrevista pode ser vista aqui e é interessante ouvir alguns pontos de vista de Tim Cook sobre temas do futuro da empresa: