Blacktail, uma aventura pela mitologia eslava

Composto por ex-membros da Bloober Team (The Medium, Observer), o estúdio The Parasight encontra-se a ultimar o seu primeiro jogo: Blacktail.

Trata-se de uma aventura pelo folclore eslavo que envolve bruxaria e magia. Venham conhecer.

Um grupo de ex-membros da Bloober Team, responsável por vários títulos dos quais destacaria Observer: System Redux, encontra-se a desenvolver Blacktail, uma aventura pelo folclore e mitos eslavos.

O jogo, passado na primeira pessoa, parece ter pernas para andar e a história que lhe dá contexto é interessante. Venham ver o trailer de anúncio:

Em Blacktail, o jogador acompanha a história de Yaga, nos velhos tempos medievais, nos quais se acreditava muito em bruxaria e os castigos eram terríveis para quem era acusado de a praticar. Yaga, é precisamente uma jovem mulher que acaba de ser expulsa da sua aldeia por bruxaria.

No entanto, Yaga tem uma demanda obscura. Uma estranha voz interior comanda as suas ações e no decorrer das instruções dessa estranha voz que vai dar origem ao mito de Baba Yaga, uma história de folclore bastante conhecida por terras eslavas.

Munida pelo seu arco e flechas e pelos seus poderes místicos, Yaga percorre os bosques em busca das suas memórias à muito perdidas enquanto tenta encontrar crianças perdidas. Na floresta, espíritos traiçoeiros aprisionam os segredos do passado de Yaga e as chaves do seu futuro. Yaga terá de os derrotar para descobrir os segredos dos bosques e dela própria.

Pelo caminho, Yaga terá de tomar algumas decisões bastante difíceis o que fará com que ela se aproxime ou afaste do caminho da luz. Por outras palavras, consoante as suas decisões, Yaga torna-se a Guardiã das Florestas ou então, uma verdadeira Rainha dos Pesadelos.

O sistema de Moralidade de Blacktail é um dos pratos fortes do jogo e terá um impacto bastante importante na jogabilidade. À medida que vamos adotando uma posição mais negra ou mais benigna, as skills de Yaga vão mudando de acordo com as suas escolhas morais.

Segundo os responsáveis da Parasight, Yaga terá de criar flechas para poder usar com o seu arco, criar poções mágicas para se curar e usar os seus poderes místicos, caçar animais para se alimentar e colher ervas e plantas medicinais para sobreviver nos bosques.

O jogo terá ainda várias referências à mitologia eslava escondida algures pelos cenários que serão interessantes descobrir.

Blacktail está previsto ser lançado ainda este ano para PC, Xbox Series S e PlayStation 5.