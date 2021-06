A Tesla tem estado a preparar uma nova arma para concorrer no mercado automóvel. A aposta foi feita no Model S Plaid, que assume caraterísticas únicas, quer para um carro elétrico, quer para qualquer outro tipo de motorização.

Esta nova proposta da marca foi agora apresentada por Elon Musk, que num evento da marca revelou tudo o torna o Model S Plaid único e uma verdadeira bomba no que toca a prestações. A experiência de condução é, do que descrevem, única em todos os sentidos.

Há algum tempo que a Tesla prepara uma renovação completa da sua linha de carros. Se muitas mudanças já foram vistas, em especial no que toca aos interiores, há muito mais a caminho, como se viu agora com o novo Model S Plaid.

Foi o próprio Elon Musk que agora apresentou o novo modelo, detalhando todas as novidades e todas as suas caraterísticas. Este é o descrito como um carro muito mais eficiente, mas com a capacidade única de atingir os 100 km/h em apenas 1,99 segundos, de forma recorrente.

Graças a uma nova bomba de calor, este novo carro consegue manter as prestações no verão e no inverno, consumindo menos energia e entregando ainda mais potencia. Em conjunto com melhorias no seu radiador, estas prestações são constantes e sem qualquer quebra.

Onde Elon Musk mais se focou foi mesmo nas prestações do novo Model S Plaid da Tesla. Este carro consegue atingir uma velocidade máxima de 320 km/h e uma autonomia de 630 km (EPA). Curiosamente, com apenas 15 minutos de carga, este Tesla consegue uma autonomia de 300 km.

A alimentar toda esta potência e todo este desempenho estão 1020 cavalos, que são gerados por três motores. Isso leva a que atinja os 100 km/h em apenas 1,99 segundos e que percorra o quarto de milha em apenas 9,23 segundos.

Claro que as mudanças chegam também ao interior destes carros. Toda esta área foi redesenhada e tem agora um ecrã de 17 polegadas na consola central e um novo painel de instrumentos atrás do volante. Contem ainda com 2 carregadores por indução e um novo processador que consegue correr jogos AAA no ecrã a 60 fps.

Também na estrutura de bancos há mudanças, com a fila traseira a ter agora um verdadeiro terceiro banco ao centro. Há ainda mais espaço nesta área, dedicada agora às pernas, o que permite uma viagem muito mais descansada a todos os que ocuparem este espaço.

O que Elon Musk revelou, a Tesla conseguiu agora entregar os primeiros 25 carros. Quer aumentar a produção dos Model S Plaid para aumentar o ritmo de entrega. O seu preço está longe de ser acessível, mas para toda esta potência, não se esperava isso.