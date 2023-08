AlgoLaser Alpha 22W – a máquina de corte e gravação a laser capaz de gravar a cores

O mercado das máquinas de gravação e corte a laser tem crescido nos últimos anos, dando suporte aos muitos criativos e pequenos empresários que procuram transformar as suas ideias e dos seus clientes em peças reais. A AlgoLaser Alpha é uma potente máquina de 22W que oferece, entre muitas opções, a capacidade de gravação a cores através da oxidação de aço inoxidável.

A máquina de gravação e corte a laser AlgoLaser Alpha 22W tem uma avançada tecnologia COS de segunda geração, em que a combinação de feixe polarizado melhora o desempenho do feixe de laser em 40%. Em comparação com os módulos de laser regulares de 20 W, a tecnologia COS comprime os pontos de laser de um retângulo para um quadrado com uma relação próxima de 1:1 em baixa (3%) e alta potência (100%).

Com esta máquina, os projetos poderão ganhar ainda mais vida com a combinação de cores vibrantes e duráveis, criadas pela oxidação do material de aço inoxidável, durante o processo de gravação.

A máquina além da gravação em aço inoxidável, permite a gravação dos mais variados materiais, como madeira, couro, papelão, plástico rígido, entre muitos outros materiais.

Relativamente à sua capacidade de corte, a AlgoLaser Alpha 22W garante corte em acrílico preto de 45 mm, em tábua de pinho de 30 mm, MDF de 12mm, carvalho branco de 20 mm... entre outros materiais e diferentes espessuras.

A máquina tem um processador dual-core que oferece um aumento significativo de velocidade, cerca de 10 vezes mais rápida que outras máquinas semelhantes. A área de trabalho é de 210 x 280 mm.

Também a velocidade de carregamento dos ficheiros será, segundo a marcar, 80% mais rápida que outras, via Wi-Fi 2.4G. Suporta também cartão microSD até 32 GB, tem 8 MB de memória interna e 8 GB de RAM.

A AlgoLaser Alpha 22W oferece ajuste automático do fluxo de ar com base na velocidade e potência. Suporta controle direto através da aplicação AlgoLaser, e ainda dos softwares LightBurn e LaserGRBL.

De notar que a segurança está presente nesta máquina desligando-se caso seja detetado algum tipo de funcionamento anómalo, se for detetado fogo ou aumento da temperatura.

Seguem alguns exemplos de criações feitas com esta máquina.

A gravadora laser AlgoLaser Alpha 22W está disponível por 745,95€ (IVA incluído), com envio gratuito a partir de armazém europeu, e com entrega rápida e não sujeita a custos adicionais.

Se adquirir uma das 10 primeiras unidades, receberá gratuitamente uma licença de 1 ano do software LightBurn e um painel favo metálico para apoiar as gravações, num valor de cerca de 128€. Já se adquirir da unidade 11ª à 300ª, receberá um painel favo metálico para apoiar as gravações, num valor de cerca de 73€.

AlgoLaser Alpha 22W