Foi em 2017 que a Xiaomi lançou o seu smartphone Mi 6. Este foi um modelo muito popular na altura e, aquando da nossa análise, denominámo-lo de topo de gama “low cost”, atribuindo uma nota de 9.1/10. Recentemente, vimos a Xiaomi a lançar uma versão atualizada do Redmi Note 8, e agora o mesmo pode vir a acontecer com Mi 6.

O lançamento poderá acontecer para dar resposta aos utilizadores que procuram modelos com ecrã mais pequeno.

As redes sociais vieram aproximar as empresas aos consumidores de uma forma impensável há uns anos. Esta interação é responsável por muitas das ações dentro das próprias empresas, ajustando a sua oferta às reais necessidades dos utilizadores, com base nas suas opiniões e testemunhos.

A chegada de uma versão 2021 do Xiaomi Mi 6 pode ser um desses casos.

É importante recordar que este foi um dos smartphones mais populares da fabricante chinesa em todo o mundo e, segundo o CEO Lei Jun, este smartphone lançado em 2017 ainda é utilizado por mais de dois milhões de pessoas.

O regresso do Xiaomi Mi 6 poderá acontecer em breve?

A Xiaomi no seu portefólio não tem muitos modelos com ecrã de dimensões reduzidas. Um dos mais recentes mais pequeno é talvez o Xiaomi Mi 11 Lite, mas há consumidores que querem opções mais pequenas (ainda que seja uma pequena fatia do mercado, como pudémos comprovar recentemente com o iPhone 12 mini).

Foi assim que através da rede social Weibo, um utilizador, depois das declarações de Lei Jun, veio sugerir que se lançasse um smartphone mais compacto, com um design inspirado no Mi 6.

Ora, atentos aos pedidos dos utilizadores, o CEO da empresa respondeu “Received”. Ou seja, o pedido estava registado.

Entretanto, um smartphone com o nome de código “mercury” foi encontrado associado à Xiaomi, com ecrã de 120Hz, câmara principal de 12 MP, câmara ultra grande angular e ainda telefoto com zoom 5X.

Porque é que se especula que este possa ser o Mi 6 renovado? Há que recordar que a empresa lançou uma versão especial do Mi 6 na core Mercury Silver. Juntando esta informação ao relato anterior e ao facto de, recentemente, ter sido lançado o Redmi Note 8 2021, existem fontes que afirma que possamos estar então perante um Xiaomi Mi 6 2021.

Seja o Mi 6 ou não, a certeza que temos é que, em breve, irá surgir um novo smartphone Xiaomi com nome de código “mercury”.

Gostava de ver o regresso do Xiaomi Mi 6 ao mercado dos smartphones?