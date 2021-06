Patente da Xiaomi revela um smartphone com ecrã enrolável

Os smartphones dobráveis começam cada vez mais a ganhar terreno no mercado, apesar de ainda se destinarem a um nicho de consumidores muito específicos. Mas os equipamentos existentes têm atualmente dois formatos de destaque, o fechar como um livro na vertical ou fechar como uma concha na horizontal.

Um outro formato que estava pensado era o LG Rollable, mas o projeto não avançou. No entanto agora é uma recente patente da Xiaomi que mostra aquele que pode ser o seu smartphone com um ecrã que enrola.

No segmento dos dispositivos dobráveis, apenas algumas marcas já arriscaram e lançaram smartphones para o mercado. A Xiaomi, Samsung, Huawei e Motorola já têm mesmo nas prateleiras segundas edições de modelos que dobram.

Estes equipamentos não agradam a todos os utilizadores, muito menos estão acessíveis a qualquer carteira, sendo que, nalguns casos, o valor pode superar os 2.000 euros. No entanto, há medida que vão surgindo mais smartphones dobráveis, e os componentes para os fabricar necessitem de menos investimento, o valor também irá, por conseguinte, baixar.

Por outro lado existem diversas patentes que aqui vamos revelando que nos mostram as ideias que as marcas estão a pensar ‘cozinhar’ para eventuais smartphones futuros.

Patente da Xiaomi mostra telefone com ecrã enrolável

A LG foi a primeira a dar os maiores passos no desenvolvimento de um smartphone com ecrã enrolável. O designado LG Rollable até chegou mesmo a ser revelado num vídeo da marca, mas acabou por ser suspenso uma vez que a empresa também fechou o seu setor de smartphones. Por outro lado, a OPPO revelou recentemente o seu OPPO X 2021, o primeiro telefone enrolável do mundo.

Segundo uma patente registada no USPTO, a Xiaomi também está a trabalhar num conceito semelhante. De acordo com as imagens, o smartphone da marca chinesa contará com uma câmara na zona central, enquanto que ambos os lados podem enrolar e deslizar.

O ecrã não está pensado para dobrar para dentro, mas sim para a zona traseira, como mostram as imagens. Portanto neste aspeto será semelhante ao Xiaomi Mi MIX Alpha.

De acordo com as informações, o smartphone recorre a dois motores que vão ajudar no processo de deslize do ecrã.

Este é um conceito muito interessante, em que outras empresas também já se encontram a trabalhar, como a Samsung. Mas, para já, trata-se apenas de uma ideia da Xiaomi passada para o papel. Como tal, poderá nunca ver a luz do dia ou, pelo contrário, poderemos em breve ter mais novidades concretas. Resta-nos aguardar.

Podem os smartphones enroláveis ter sucesso no mercado?