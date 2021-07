Exynos com GPU AMD é mais potente do que qualquer outro SoC, segundo teste

Os dispositivos móveis trouxeram consigo o desenvolvimento de novos chips e processadores destinados aos smartphones e tablets. Neste mercado existem várias marcas a competir entre si mas, segundo a nossa questão semanal, a Qualcomm é considerada pelos leitores como a melhor fabricante de processadores para smartphones.

No entanto, de acordo com o resultado de testes recentemente revelados, o novo chipset Exynos da Samsung com gráficos AMD é mais potente do que qualquer outro concorrente.

Em fevereiro deste ano, informámos que a Samsung estaria a preparar um novo PC com SoC Exynos e GPU da AMD. Esta parceria foi vista como uma possibilidade bastante interessante uma vez que junta duas grandes potências com produtos de qualidade.

Além disso, a parceria entre a Samsung e a AMD pretende também implementar a arquitetura RDNA 2 nos smartphones. Neste sentido, é objetivo de ambas as empresas levar as melhores tecnologias no segmento gráfico às GPUs mobile. Desta forma, algumas informações apontavam para o desenvolvimento de um novo chipset Samsung com gráficos AMD e agora foram revelados resultados surpreendentes de possíveis testes realizados a este SoC.

Exynos com GPU AMD é mais potente do que qualquer concorrente

De acordo com os dados obtidos nos testes, o desempenho deste novo Exynos é superior a qualquer outro chipset para smartphones.

As informações foram reveladas pelo conhecido leaker Ice Universe, conhecido por revelar informações privilegiadas da Samsung. Tal como consta na sua publicação na rede social Twitter, este SoC com GPU RDNA 2 da AMD começou recentemente a ser testado e mostra resultados bastante promissores.

Segundo os detalhes, o chip conseguiu obter uma pontuação de 8134, sendo esta a mais elevada entre todos os outros SoCs concorrentes para smartphones. O leaker menciona ainda que a arquitetura do CPU em teste era ainda uma Cortex-A77, lançada em 2019. Mas adianta também que é necessário aguardar por mais testes, para formular conclusões mais concretas.

Até mais 50% de desempenho face à concorrência

No entanto, mesmo que se trate de um chip mais antigo, a pontuação revela que este SoC supera de longe outros rivais, como o Exynos 2100 e o Snapdragon 888. Estes obtiveram uma pontuação máxima de 5400 e equipam o novo Samsung Galaxy S21. Em suma, comparativamente a estes processadores, o Exynos com gráficos AMD consegue então apresentar um desempenho até 50% superior aos CPUs todo de gama que atualmente existem para Android.

Este novo chipset criado pelas duas marcas deverá ser apresentado já neste mês de julho. De acordo com as estimativas, o processador já poderá alimentar a próxima linha dos smartphones Galaxy S22.