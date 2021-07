Apple vendeu mais de 100 milhões de unidades do iPhone 12 em sete meses, diz relatório

Várias análises de mercado foram-nos dando conta do sucesso de vendas em que se tornou o iPhone 12. Aliás, este dispositivo é apontado como o iPhone que irá bater o recordista do smartphone mais vendido no mundo deste sempre, o iPhone 6. Assim, conforme é referido num novo relatório, a Apple terá vendido mais de 100 milhões de unidades do iPhone 12 em sete meses.

Este marco significa que a linha atual de iPhones conseguiu chegar aos 100 milhões mais rápido do que o iPhone 11 e quase no mesmo período do iPhone 6.

100 milhões de iPhone 12 vendidos em apenas 7 meses

O iPhone 12, que engloba o iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max, foi possivelmente o que enfrentou um lançamento com um cenário mundial mais complicado, estávamos em plena pandemia COVID-19. No entanto, a linha acabou por se tornar num enorme sucesso para a empresa de Cupertino.

Segundo um relatório da Counterpoint, a Apple conseguiu vender mais de 100 milhões de unidades do iPhone 12 em sete meses após o seu lançamento.

Para efeito de comparação, o iPhone 11 levou nove meses para vender 100 milhões de unidades. Além disso, o iPhone 12 teve um atraso quer no fabrico, quer no seu lançamento, foi colocado no mercado mais tarde que o iPhone 11.

As vendas globais acumuladas da série iPhone 12 ultrapassaram a marca de 100 milhões de unidades em abril de 2021, de acordo com o Market Pulse Service de smartphones da Counterpoint Research. A série foi capaz de alcançar este feito no sétimo mês após o seu lançamento, que é dois meses antes da série do iPhone 11 e quase o mesmo que a série do iPhone 6 que ajudou a Apple a atingir o seu primeiro superciclo de volume na cúspide da transição para o 4G. Com a série do iPhone 12, a Apple alcançou outro superciclo de volume após seis gerações de iPhones e à beira da transição 5G.

Refere o relatório da Counterpoint Technology Market Research.

iPhone mini vendeu pouco, mas fica na história do mundo dos smartphones

Toda a série do iPhone 12 teve uma tentacularidade que puxou as vendas destes equipamentos. O mini foi ao encontro de quem queria um bom iPhone, com novo design, mas com um formato pequeno. Além disso, era um importante trunfo ter 5G e um sistema operativo moderno.

Já o iPhone 12 foi para um segmento que prefere ecrãs maiores, mas que não tem intenção de ultrapassar os mil euros num smartphone, sem deixar de ter um conjunto de hardware de alto recorte tecnológico.

No que toca aos modelos Pro e Pro Max, estes são já para quem quer um topo de gama, com um ecrã OLED state-of-the-art, uma bateria para um autonomia generosa e um conjunto de câmaras de alto recorte técnico. Portanto, com uma linha transversal com 5G a Apple conseguiu juntar e catapultar as vendas num dos períodos mais complexos da história da humanidade dos tempos modernos.

Curiosidade: A Apple viu uma procura semelhante pelos seus iPhones quando lançou a série iPhone 6 em setembro de 2014. Naquela época, a procura era impulsionada pelos ecrãs grandes do iPhone 6 e iPhone 6 Plus. A empresa levou quase sete meses para vender 100 milhões de unidades da série iPhone 6. Este é ainda o recordista mundial na venda de smartphones com mais de 231 milhões de unidades.

A maioria das vendas do iPhone 12 Pro Max veio dos Estados Unidos, que representaram 40% do total das vendas até abril.

Assim, numa altura que o iPhone 13 já está na linha de horizonte, fica a curiosidade de saber se o recorde é ou não atingido. Estes valores dizem-nos que as pessoas não se importam de pagar mais, quando o produto é bom.

