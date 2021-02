Samsung estará a preparar um novo PC com SoC Exynos e GPU da AMD

Os SoC ARM estão a ganhar cada vez mais adeptos no mundo dos PCs. Depois da Microsoft revelar o Surface X e a Apple o seu M1, há cada vez mais marcas a preparar as suas propostas. Estas tendem a focar-se numa única alternativa, mas há mais a surgirem.

A Samsung tem no seu Exynos um possível candidato para criar uma máquina e aparentemente estará mesmo a fazê-lo. Novos rumores dão como certo que a Samsung estará a preparar um novo PC com SoC Exynos e placa GPU da AMD.

Samsung aventura-se numa nova área de computação

Depois de anos dominados pela arquitetura x86, tudo parece agora estar a mudar. Os SoC ARM estão a ganhar um novo espaço e são cada vez mais as propostas que surgem, mesmo no campo dos PCs. Estes são por norma mais exigentes, mas as novas propostas estão à altura.

A Samsung já tinha anunciado que estava a trabalhar de forma próxima com a AMD para usar um dos GPUs da marca americana. Julgava-se, no entanto, que esta união veria a sua materialização num smartphone, com caraterísticas únicas.

SoC Exynos e GPU AMD neste novo PC

Afinal, e do que se sabe, esta união terá um resultado final muito diferente. A Samsung irá integrar este GPU da AMD com o seu SoC Exynos e colocá-los dentro de um PC, segundo assim o caminho que outros já tomaram.

Naturalmente que esta proposta irá usar o Windows 10, na versão especial que a Microsoft criou paro os SoC ARM. Este ainda não tem uma adesão grande, por não abundarem ainda propostas no mercado assentes nesta nova arquitetura.

Proposta interessante que acompanha o mercado

Outra questão está mesmo nas capacidades do SoC Exynos. Até agora a grande maioria das propostas usa o processador da Qualcomm, como é o caso da Microsoft com o seu Surface X e a própria Samsung, com o Galaxy Book S. Esta será uma novidade que poderá mudar o mercado.

Quanto a datas, este novo PC da Samsung deverá ser apresentado na segunda metade do ano, após a apresentação dos novos Galaxy Note. O seu sucesso dependerá do que o Exynos for capaz de entregar, mas também do que o próprio Windows 10 oferecer em desempenho e compatibilidade.