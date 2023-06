Envio de placas gráficas caem 38% no primeiro trimestre de 2023

Com os preços a aumentar e a situação económica dos utilizadores a complicar-se com a crise financeira que afeta praticamente todos os países, é natural que as pessoas pensem duas vezes antes de gastarem dinheiro em produtos que não são bens essenciais. Assim, de acordo com os dados mais recentes, os envios de placas gráficas caíram 38% no primeiro trimestre de 2023. E estas não são nada boas notícias para as fabricantes.

Envio de GPUs cai 38% no primeiro trimestre deste ano

De acordo com os dados do popular analista de mercado Jon Peddie Research (JPR), os resultados das vendas do primeiro trimestre de 2023 não são nada animadores quando comparados aos do primeiro e quatro trimestre de 2022. Em valores concretos, nos três primeiros meses deste ano foram enviadas menos 12,6% placas gráficas do que nos três meses anteriores (quatro trimestre de 2022) e menos 38,2% que no mesmo período do ano anterior (primeiro trimestre de 2022).

Certamente que estas são más notícias para as três maiores fabricantes de placas gráficas, Nvidia, AMD e Intel. Segundo o analista "os envios de unidades de placas suplementares (AIB) diminuíram no primeiro trimestre de 2023 em -12,6% e diminuíram em -38,2% ano a ano. A Intel aumentou a sua participação no mercado de placas suplementares em 2% durante o primeiro trimestre".

Embora o envio de gráficas para desktop tenha aumentado 8% em relação ao último trimestre, acaba por representar uma queda de 21% ano a ano, ou seja, quase um quatro de GPUs não foram enviadas. No gráfico acima vemos que a AMD enviou 12% das GPUs no primeiro trimestre de 2023, metade do enviado no mesmo período do ano anterior (24%). Já a Nvidia enviou nos primeiros três meses deste ano 84%, uma percentagem superior aos 75% do primeiro trimestre de 2022, mas inferior aos 86% dos últimos três meses de 2022. Por sua vez, a Intel duplicou a sua participação de 2% para atuais 4%.

A analista explica que o envio de novas GPUs AIB "foi afetado pela desaceleração no mercado de PCs devido às preocupações com inflação e demissões, e pessoas que compram placas gráficas de próxima geração, bem como fornecedores que procuram reduzir os níveis de stock, onde não as compram. Com o stock esgotado, as vendas de placas gráficas da próxima geração aumentarão, mas não antes do terceiro trimestre. O segundo trimestre é tradicionalmente um trimestre de baixa, e o ano não será diferente, mas provavelmente não tão mau quanto se poderia esperar".

Embora estes resultados possam ser alarmantes, espera-se que a situação económica dos consumidores melhore e os envios de GPUs possam também aumentar a nível global.