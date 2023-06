Manter o seu computador portátil sempre ligado à corrente é mau?

É certo que grande parte das pessoas que têm um computador portátil o mantêm sempre ligado à corrente para não correr o risco de este ficar sem bateria inesperadamente. Mas será que isto é mau? Descubra os prós e contras das baterias dos portáteis, as estratégias de carregamento ideais e o que os fabricantes têm a dizer sobre o assunto.

Primeiro, saiba que não existe uma solução perfeita

As baterias são, em última análise, consumíveis. O facto de a bateria do seu telemóvel ou portátil poder durar anos antes de ser necessário substituí-la não altera o facto de nunca ter sido concebida para durar para sempre.

Tem um número finito de ciclos de carga - normalmente entre 500 e 1.000 - e, a partir do momento em que começa a utilizar o dispositivo, está a encurtar a vida útil da bateria. Num cenário perfeitamente ideal, a bateria do seu computador portátil nunca estaria demasiado quente (as temperaturas elevadas degradam as baterias de iões de lítio), raramente seria carregada acima dos 80% ou descarregada abaixo dos 20%, e nunca a deixaria "morta" na mala do seu computador portátil ou a carregar durante meses a fio.

Embora seja bom fazer coisas para prolongar a vida útil da bateria, nada a impede de se desgastar. Além disso, a tecnologia da bateria (e o hardware do computador portátil que gere a bateria) melhorou imenso ao longo dos anos. Uma má experiência com uma bateria de há dez ou quinze anos atrás não deve influenciar a forma como utiliza o seu portátil atualmente.

Não se preocupe com a sobrecarga da bateria do seu portátil

Existe um mito persistente de que se pode sobrecarregar a bateria de um computador portátil e, através dessa sobrecarga, danificar a bateria. Existem muitas formas de diminuir o tempo de vida útil da bateria (como deixar o seu portátil a assar no carro num dia quente), mas a sobrecarga não é uma delas.

Mesmo os computadores portáteis mais antigos têm uma proteção integrada contra sobrecarga e potenciais danos causados pelo excesso de energia numa bateria que não consegue aguentar tudo. É certo que pode danificar um computador portátil com um carregador inadequado ou danificado, mas ligá-lo ao carregador original ou a um substituto de alta qualidade não transformará a bateria numa bomba incendiária de iões de lítio.

Use as funcionalidades de carregamento inteligente do computador portátil

Muitos computadores portáteis modernos suportam funcionalidades de carregamento inteligente concebidas para proteger a sua bateria e prolongar a vida útil.

Os MacBooks têm uma funcionalidade chamada "Gestão do estado da bateria", que é muito semelhante à funcionalidade de "Carregamento otimizado" dos iPhones. Quando a ativa, a funcionalidade aprende os seus padrões de utilização diária e espera para carregar totalmente a bateria até pouco tempo antes de o retirar do carregador.

Isto funciona bem se ligar o MacBook para carregar todas as noites e depois o retirar do carregador para ir para o trabalho ou para as aulas. Se tiver um horário menos previsível ou se quase nunca tirar o MacBook do carregador, é menos útil.

Os computadores portáteis com Windows 11 têm uma funcionalidade chamada "Carregamento inteligente" - uma funcionalidade separada do modo de poupança de bateria do Windows - que funciona de forma ligeiramente diferente. Em vez de tentar otimizar os tempos de carregamento para carregar a bateria do computador portátil a 100% mesmo antes de precisar dela, o carregamento inteligente impede que a bateria seja carregada a 100% para ajudar a prolongar a vida útil da bateria ao longo do tempo.

Remova a bateria para evitar o calor

O carregamento excessivo e calor excessivo podem andar de mãos dadas. Os computadores portáteis com baterias amovíveis são cada vez mais raros hoje em dia, à medida que as empresas concebem computadores portáteis cada vez mais finos, mas se tiver um computador portátil com uma bateria amovível, vale a pena retirá-la do seu computador portátil quando o utilizar como um substituto do desktop. Coloque a bateria quando estiver num café ou numa reunião com um cliente, mas retire-a em casa.

Se o seu portátil não tiver uma bateria amovível, pode fazer o seu melhor para o manter fresco, utilizando-o e carregando-o num suporte para portátil para ajudar a dissipar o calor (e poupar as costas também).

Deve manter o seu computador portátil sempre ligado à corrente?

Nesta altura, pode estar a perguntar-se exatamente o que deve fazer com o seu computador portátil: deixá-lo ligado à corrente, ligá-lo apenas para carregar ou uma mistura das duas opções, tendo em conta as percentagens da bateria e afins.

Infelizmente, não há muitas orientações claras sobre o assunto. Muitos fabricantes de computadores portáteis simplesmente não abordam o tema com uma resposta clara (ou nem sequer o fazem). A Apple costumava desaconselhar deixar os MacBooks ligados à corrente durante o tempo todo, mas a sua página sobre baterias já não tem este conselho.

Se pesquisar nos ficheiros de ajuda da HP, encontrará uma "thread" de perguntas e respostas sobre o carregamento de baterias de computadores portáteis em que carregar a bateria aumenta o desgaste e que mantê-la parcialmente carregada prolonga significativamente a sua vida útil. Em geral, o conselho é carregar a bateria o menos possível. Trata-se de um conselho tecnicamente correto, mas impraticável no mundo real.

Já a Dell, por exemplo, recomenda que desligue o seu computador portátil da tomada quando este terminar de carregar e que o carregue apenas quando a bateria estiver abaixo dos 50%.

São vários os conselhos, mas todos levam ao mesmo ponto: as baterias dos computadores portáteis são muito melhores do que eram há uma década e, provavelmente, não notará uma grande diferença ao gerir atenciosamente a bateria do seu.

