Muitas aplicações apresentam uma visão diferente quando roda o iPhone da orientação vertical para a horizontal. Dependendo da aplicação e da forma como a utiliza, este comportamento nem sempre é desejável. Portanto saiba como alternar automaticamente o Bloqueio de orientação do iPhone para diferentes aplicações.

Algumas aplicações funcionam melhor com o "Bloqueio de orientação vertical" desativado como, por exemplo, o YouTube, onde rodar o dispositivo para a orientação horizontal proporciona uma melhor experiência de visualização em ecrã inteiro.

Se tiver tendência para manter o bloqueio ativado, terá de o desativar na Central de controlo sempre que abrir este tipo de aplicações para obter a experiência de ecrã inteiro. Depois, quando fecha a aplicação, tem de se lembrar de voltar a ativá-lo, o que não é o ideal.

Felizmente, existe uma automatização pessoal simples que pode criar e que assume este processo para aplicações específicas, para que não tenha de continuar a entrar e sair da Central de Controlo.

Alterne a orientação vertical automaticamente no iPhone

1. Aceda à aplicação "Atalhos" no seu iPhone.

2. Clique no separador "Automatização".

3. Agora, clique em "Criar automatização".

4. Aqui, arraste para baixo e clique em "Aplicação".

5. Certifique-se de que as opções "É aberta" e "É fechada" estão ambas selecionadas e, de seguida, clique na opção azul "Escolher".

6. Selecione a aplicação ou aplicações com as quais pretende que a automatização funcione (no nosso caso, o YouTube) e depois clique em "OK", no canto superior direito.

7. Agora, clique em "Seguinte", no canto superior direito.

8. Aqui, selecione "Adicionar ação".

9. Comece a escrever "Definir bloqueio da orientação" na zona de pesquisa e, de seguida, selecione o script nos resultados quando este aparecer.

10. Clique em "Seguinte", no canto superior direito do ecrã.

11. Descative a opção "Perguntar ao executar" e clique em "OK", novamente no canto superior direito.

A sua automatização será agora guardada na aplicação Atalhos e será ativada da próxima vez que abrir ou fechar qualquer uma das aplicações que selecionou previamente.

Tenha em atenção o seguinte

Se o Bloqueio de orientação vertical já estiver desativado e abrir uma das aplicações selecionadas, o bloqueio será novamente ativado, o que é provavelmente o efeito inverso do pretendido.

É de salientar que este atalho permite alternar a orientação do ecrã quando uma aplicação é aberta ou fechada. Portanto o estado como tem o bloqueio antes de as abrir, influencia o comportamento do Atalho.

